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25 декабря 1992 года: последний допинг банкрота Шеварднадзе

© Фото: предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (135)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из статьи Владимира Ряшина "Черный ящик Шеварднадзе", напечатанной в газете "Правда", а затем появившейся в номере газеты "Республика Абхазия":

"Мир, казалось, должен взорваться от гнева: сбит российский вертолет, вывозивший исстрадавшихся людей из блокированного грузинскими войсками абхазского города Ткуарчал, где уже зарегистрированы случаи голодной смерти. Но блюстители мирового порядка, приводившие в движение войска при исчезновении где-нибудь в Ливии повара посольства, стараются не замечать трагедии", – написано в статье.

Когда дома в Абхазии одевались в траур, лидер Грузии расточал приветливые улыбки на встрече с американским генералом Отаром Шаликашвили. Случайно или не случайно, но к приезду высокого гостя на этническую родину Шеварднадзе сам заговорил по-генеральски угрожающе, – отмечено в материале.

"Решения, принятые возглавляемым им советом национальной безопасности и обороны Грузии, зазвучали как ультиматум: приостановить до окончания российско-грузинских переговоров в Москве вывод войск Российской федерации из республики. Вчера говорили: "Вон с нашей земли!" а сегодня – "Ни с места!" Все до жути просто: тбилисский режим считает военную технику, принадлежащую частям России, своей собственностью", – говорится в тексте.

"Черный ящик" сбитого вертолета, как сообщают из Гудауты, найден. А что в "черном ящике" самого Шеварднадзе? Он пуст, никакой тайны там нет, – написано в статье.

"Политический актер, игравший под аплодисменты особо посвященных, сейчас на той стадии карьеры, когда допингом для него может быть только война. При свете тихого мирного дня он предстанет тем, кем является на самом деле, — банкротом", – отмечено в статье архивного номера газеты "Республика Абхазия".

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (135)



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