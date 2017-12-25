Огнем и стеклом: изготовление новогодних игрушек в Сухуме

Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовкой елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава взял уроки мастерства и попробовал не только "приручить" стекло, но и выдуть новогодний шар, что оказалось не так легко.

Тысяча по Цельсию

Темное помещение стеклодувной мастерской озарило тысячеградусное пламя кислородно-пропановой горелки, которая делает стекло мягкой и "послушной", но это возможно только в руках настоящего профессионала.

Дмитрий Даниулов работает стеклодувом четвертый год. За это время он изучил все капризы твердого материала, нашел подход к нему и точно знает, как из обычной стеклянной трубки сделать новогоднее "настроение".

"Самое сложное – поймать момент. Стекло — очень капризный материал, если упустишь момент, передуешь или недостаточно надуешь, то можно выбрасывать заготовку. И если один раз нагреть стекло и дать ему остыть, то с ним уже ничего не сделаешь", — поделился опытом стеклодув.

После короткого мастер-класса под чутким руководством и пристальным "вниманием" фотокамеры приступил к изготовлению игрушки для новогодней елки Sputnik Абхазия.

Вроде бы все делал правильно. Как объяснял Даниулов, взял стеклянную заготовку правой рукой снизу, а левой сверху. Поднес ее к извергающей огонь горелке и начал быстро крутить, чтобы стекло стало более податливым. Не прошло и пяти секунд стекло разлетелось вдребезги. С удивленным лицом и остатками трубки в обеих руках вглядывался в пламя, пытаясь понять, что произошло.

© Sputnik Сария Кварацхелия Лавка чудес: как руками приготовить новогодний подарок

"Ты не виноват. Видимо, стекло такое попалось. Попробуй еще раз", — успокоил мастер и протянул очередную "жертву".

Если учесть, что вторая трубка не взорвалась в руках, то очередная попытка была относительно успешной. Стекло смягчилось, но начало расходиться, так как ее надо было осторожно вытянуть до нужного размера, а с непривычки координация рук не позволяла это сделать. Вместо одного большого и красивого шара получились две бесформенные выпуклости. В урну.

Как говорится, бог любит троицу. Мысль о том, что в офисе уже ждут "именной" хендмейд стимулировала. С еще большим азартом и настроем приступил к вращению стекла в языках пламени, вроде бы вытянул и наконец дошел до кульминации, выдох…облом. Видимо, перестарался. Шар надулся, но как-то криво, а с боку вообще стекла не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастерская елочных игрушек

Стеклянное творчество

Работа стеклодува не только сложная, но и травмоопасная, поделился Дмитрий Даниулов. Он не раз получал ожоги рук, поэтому каждый мастер должен быть максимально сосредоточен и осторожен во время изготовления продукции, а рабочая зона обязательно должна быть аккуратной и в чистоте.

На вооружении стеклодува не только горелка и заготовки стекла, но и различные инструменты из графита, с помощью которых можно придать материалу любую форму.

"Я делаю не только новогодние шары, но и массу игрушек из разноцветного стекла. Это могут быть животные, персонажи мультфильмов или небольшие графины. Для того чтобы придать им нужную форму, использую инструменты на основе графита. Они помогают избежать ожогов, так как со стеклом можно работать, пока оно горячее", — объяснил Даниулов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сария Кварацхелия Ярмарка хендмейда или фабрика талантов: открылся "Арт-маркет"-2017

Стеклодувство – это творчество, сказал мастер и добавил, что планирует перейти к изготовлению предметов интерьера и кухонной утвари. Для этого почти уже все готово, и в скором времени на прилавках местных магазинов появятся кувшины, вазы и графины не в миниатюре, а стандартных размеров.

Даниулов признался, мысль о том, что его игрушки будут украшать чью-то елку и радовать в первую очередь детей, делает его самого чуточку счастливее. У мастера из Сухума двое детей, которых он нередко балует подарками, сделанными своими руками, и первая игрушка, которую он сделал, была именно для них.

"Я выдул два шарика. Фотографии моих детей в отделе оформления напечатали на игрушках, и я принес их домой. Детям очень понравилось. До сих пор эти игрушки в целости и сохранности", — рассказал Даниулов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастерская елочных игрушек

"Чаанбзиала"

С подарком от стеклодува мы направились в отдел оформления игрушек, где нас уже ждали "кудесницы", окруженные новогодними шарами, яркими блестками и ленточками. Студентки факультета искусств АГУ, которые в предновогодние дни совмещают приятное с полезным, любезно согласились помочь не только сделать елочный сувенир для агентства, но и подробно рассказать о столь интересном процессе.

Девушки предложили украсить шар изнутри блестками золотистого цвета и наклеить логотип Sputnik Абхазия на его поверхности. Идея понравилась, и мы согласились.

"Для начала мы набираем в шприц специальный раствор и заливаем внутрь шара, хорошенько взбалтываем, чтобы стенки стали влажными. После этого засыпаем туда блестки и снова взбалтываем. Это надо делать быстро, так как раствор высыхает. А лишнее высыпаем", — продемонстрировала нехитрый метод оформления елочного шара Фарида Сангулия.

Другие две "феи" Салима Барциц и Камилла Аршба взяли на себя обязанность наклеить логотип Sputnik и оформить игрушку красивой лентой. Завершающим штрихом стала сушка сувенира феном. Буквально пять минут — и украшение для елки готово.

"Sputnik, Чаанбзиала", — смущенно поздравила сотрудников информационного агентства Камилла.

© Sputnik Сария Кварацхелия Корзина счастья: как приготовить новогодний подарок

Девушки признались, что эта работа им очень нравится, так как они одни из тех, кто раньше всех окунается в атмосферу праздника, несмотря на то, что им порой приходится работать с раннего утра и до позднего вечера.

Заместитель директора студии "Артель" Альдона Адлейба рассказала о том, что работа по изготовлению новогодних игрушек обычно начинается с ноября, а рабочий график ненормированный.

"Мы приходим в 9:00 и нередко уходит в полночь, и мы этому только рады. Изготавливаем и украшаем не только новогодние шары, но и "макушки" для елок, смальты. У нас часто заказывают игрушки государственные учреждения, коммерческие компании и простые жители Абхазии", — отметила Альдона.

По словам замдиректора, нынче в тренде елочные игрушки с семейными фотографиями или именными поздравлениями.

"У нас есть клиенты, которые каждый год заказывают елочные игрушки для своего ребенка, и мы на протяжении всех лет видим, как он растет. Много заказов с достопримечательностями Абхазии. Есть и эксклюзивные игрушки", — сказала …

Она уточнила, что цена на новогодний подарок зависит от его размера и затраченного труда на оформление.