Менеджмент всему голова: Эльвира Арсалия подвела итоги культурного года

Сария Кварацхелия, Sputnik
Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и заместитель министра Батал Кобахия отчитались о проделанной в 2017 году работе.
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Пресс-конференцию Эльвира Арсалия начала с того, что 2017-й был очень удачным годом, и министерство отработало культурный план практически по всем пунктам.
"Мы можем сказать, что это хороший конец года, который может открыть нам перспективы в следующем году. Главным приоритетом стала реализация государственной программы по историко-культурному наследию. Учет, систематизация, инвентаризация, исследование, просветительская деятельность, то есть все, что было сделано для памятников культуры, очень важно. Программа работает и сейчас завершает свой второй этап", – отметила она.
Еще одним важным направлением, по словам министра, стало расширение международного культурного сотрудничества.
"Международное культурное сотрудничество было у нас и в сфере музеев. В 2017 году Абхазия впервые приняла участие в интермузее. Мы живем во время, когда формируется глобальное культурное пространство, и Абхазия позиционирует себя как часть мировой культуры. И значит, мы должны быть включены во все процессы, которые происходят. По крайней мере, там, где мы можем быть представлены, мы должны быть. И поэтому направление международного культурного сотрудничества – одно из главных", — сказала Арсалия.
Очень насыщенным 2017-й стал в жизни театров. Согласно аналитике, проведенной Минкультом, посещение театров увеличилось в десятки раз.
В первую очередь министр культуры отметила эффективную работу Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, который в течение года провел на своей сцене около 120 мероприятий.
"Это комплексная работа и руководства, и творческого состава, – добавила она. – В Абхазском театре также были представлены новые спектакли, которые заинтересовали широкий круг людей. Посещение абхазского театра тоже выросло. Мы рассматриваем цифры, периодически их запрашиваем".
2017-й год был очень музыкальным, — констатировала Арсалия, — как и каждый год, были проведены фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", органные вечера в Пицунде и оперный фестиваль в поддержку молодых исполнителей.
Культурный план уходящего года, по словам министра культуры, завершится конкурсом "Лучший художник года", который министерство культуры проводит совместно с информационным агентством Sputnik, и концертом ансамбля "Абаза".
Эффективная модель
По мнению Эльвиры Арсалия, примером успешной модели развития учреждения культуры стал РУСДРАМ.
"Для нас был интересен проект РУСДРАМ, который состоялся полномасштабно. И недавняя презентация, которая прошла в Русском театре, помогла нам понять, в каком направлении должны пойти учреждения культуры, которые практически везде существуют за счет государственной поддержки и привлечения меценатов. По поводу Русского театра я могу сказать, что практически столько же, сколько было выделено государством, было заработано самим театром", — сказала она.
Сегодня, как отметила министр культуры Абхазии, на государственном уровне стоит вопрос, как привлечь внимание слушателя, зрителя и читателя.
"Это вообще сверхзадача, потому что характер зрителя очень сильно изменился. Современный зритель очень требовательный. Если вовремя он не получает информацию, не может быстро купить билет, посетить, поделиться впечатлением о том или ином культурном событии, то практически мы этого зрителя, слушателя, читателя теряем", — охарактеризовала она современных потребителей продукта культуры.
Поэтому, как сказала Арсалия, нужно создать условия, чтобы все учреждения культуры имели собственные сайты, которые эффективно информировали бы аудиторию.
"Хотелось бы, чтобы все учреждения культуры постоянно находились в информационном поле. И сегодня более 60% учреждений обзавелись собственными сайтами, – констатировала министр. – Хотелось бы напомнить, что в реализации сайта в первую очередь должен быть заинтересован сам руководитель учреждения".
Есть и проблемы
Эльвира Арсалия отметила, что в культурной жизни республики есть как успехи, так и проблемы.
"В первую очередь, перед нами стоит глобальная задача – открытие кинотеатра. Также, конечно, то, что сегодня музей Лакоба не функционирует – проблема. Конечно, это музей Гулиа, который также стоит и ждет своего часа. Недавно говорили про камерный оркестр, у которого нет репетиционной площадки. Также стоит проблема оцифровки музейного фонда", — сказала она.
В конце своего отчета Эльвира Арсалия отметила, что для эффективного развития объектов культуры в современных условиях необходим эффективный менеджмент.
"У нас 36 государственных учреждений культуры. Ресурсы ограничены. Конечно, будет поддержка государства, но, если внутри учреждения не будет эффективного менеджмента, то будет сложно", — резюмировала Арсалия.
Пресс-конференция по итогам работы Министерства культуры прошла в Sputnik 25 декабря.