Менеджмент всему голова: Эльвира Арсалия подвела итоги культурного года

На итоговой пресс-конференции в Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия рассказали о том, как был выполнен культурный план на 2017 год и что было в приоритете.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и заместитель министра Батал Кобахия отчитались о проделанной в 2017 году работе.

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Пресс-конференцию Эльвира Арсалия начала с того, что 2017-й был очень удачным годом, и министерство отработало культурный план практически по всем пунктам.

"Мы можем сказать, что это хороший конец года, который может открыть нам перспективы в следующем году. Главным приоритетом стала реализация государственной программы по историко-культурному наследию. Учет, систематизация, инвентаризация, исследование, просветительская деятельность, то есть все, что было сделано для памятников культуры, очень важно. Программа работает и сейчас завершает свой второй этап", – отметила она.

Еще одним важным направлением, по словам министра, стало расширение международного культурного сотрудничества.

"Международное культурное сотрудничество было у нас и в сфере музеев. В 2017 году Абхазия впервые приняла участие в интермузее. Мы живем во время, когда формируется глобальное культурное пространство, и Абхазия позиционирует себя как часть мировой культуры. И значит, мы должны быть включены во все процессы, которые происходят. По крайней мере, там, где мы можем быть представлены, мы должны быть. И поэтому направление международного культурного сотрудничества – одно из главных", — сказала Арсалия.

Очень насыщенным 2017-й стал в жизни театров. Согласно аналитике, проведенной Минкультом, посещение театров увеличилось в десятки раз.

В первую очередь министр культуры отметила эффективную работу Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, который в течение года провел на своей сцене около 120 мероприятий.

"Это комплексная работа и руководства, и творческого состава, – добавила она. – В Абхазском театре также были представлены новые спектакли, которые заинтересовали широкий круг людей. Посещение абхазского театра тоже выросло. Мы рассматриваем цифры, периодически их запрашиваем".

2017-й год был очень музыкальным, — констатировала Арсалия, — как и каждый год, были проведены фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", органные вечера в Пицунде и оперный фестиваль в поддержку молодых исполнителей.

Культурный план уходящего года, по словам министра культуры, завершится конкурсом "Лучший художник года", который министерство культуры проводит совместно с информационным агентством Sputnik, и концертом ансамбля "Абаза".

Эффективная модель

По мнению Эльвиры Арсалия, примером успешной модели развития учреждения культуры стал РУСДРАМ.

"Для нас был интересен проект РУСДРАМ, который состоялся полномасштабно. И недавняя презентация, которая прошла в Русском театре, помогла нам понять, в каком направлении должны пойти учреждения культуры, которые практически везде существуют за счет государственной поддержки и привлечения меценатов. По поводу Русского театра я могу сказать, что практически столько же, сколько было выделено государством, было заработано самим театром", — сказала она.

Сегодня, как отметила министр культуры Абхазии, на государственном уровне стоит вопрос, как привлечь внимание слушателя, зрителя и читателя.

"Это вообще сверхзадача, потому что характер зрителя очень сильно изменился. Современный зритель очень требовательный. Если вовремя он не получает информацию, не может быстро купить билет, посетить, поделиться впечатлением о том или ином культурном событии, то практически мы этого зрителя, слушателя, читателя теряем", — охарактеризовала она современных потребителей продукта культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арсалия о сотрудничестве России и Абхазии в области культуры: план расширился

Поэтому, как сказала Арсалия, нужно создать условия, чтобы все учреждения культуры имели собственные сайты, которые эффективно информировали бы аудиторию.

"Хотелось бы, чтобы все учреждения культуры постоянно находились в информационном поле. И сегодня более 60% учреждений обзавелись собственными сайтами, – констатировала министр. – Хотелось бы напомнить, что в реализации сайта в первую очередь должен быть заинтересован сам руководитель учреждения".

Есть и проблемы

Эльвира Арсалия отметила, что в культурной жизни республики есть как успехи, так и проблемы.

"В первую очередь, перед нами стоит глобальная задача – открытие кинотеатра. Также, конечно, то, что сегодня музей Лакоба не функционирует – проблема. Конечно, это музей Гулиа, который также стоит и ждет своего часа. Недавно говорили про камерный оркестр, у которого нет репетиционной площадки. Также стоит проблема оцифровки музейного фонда", — сказала она.

В конце своего отчета Эльвира Арсалия отметила, что для эффективного развития объектов культуры в современных условиях необходим эффективный менеджмент.

"У нас 36 государственных учреждений культуры. Ресурсы ограничены. Конечно, будет поддержка государства, но, если внутри учреждения не будет эффективного менеджмента, то будет сложно", — резюмировала Арсалия.

Пресс-конференция по итогам работы Министерства культуры прошла в Sputnik 25 декабря.