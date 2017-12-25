Кобахия о работе департамента: определили стоимость объектов культуры

На итоговой пресс-конференции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Sputnik замминистра Батал Кобахия рассказал журналистам о проделанной работе в рамках проекта сохранения объектов культуры.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. В 2017 году было много резонансных дел, касающихся разрушения объектов культурного наследия, расторжения неправильных договоров, сказал Батал Кобахия на итоговой пресс-конференции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, которая прошла в Sputnik 25 декабря.

"Было принято решение наделить охранными досками объекты культурного наследия, мы уже готовы были и деньги начать искать. За полгода мы подготовили список культурных объектов. Но, к сожалению, мы уже семь месяцев ждем перевода на абхазский и английский язык нашего списка. Потому что в соответствии с законом, мы не можем дать только на русском языке эти доски", — сказал он.

Новым в 2017 году стало то, что департамент стал подавать иски в суд на "недоброжелательных" пользователей объектов культуры.

"В 2017 году была реализована целевая программа по инвентаризации объектов культурного наследия, — констатировал Кобахия. – Мы провели два тендера по инвентаризационной, страховой стоимости объектов культуры. Это очень важное мероприятие, потому что в соответствии с законом каждый объект культурного значения должен иметь страховую стоимость. Это связано с тем, что в случае вольного или невольного его разрушения, министерство культуры могло бы предъявлять иски и определять суммы, которые человек должен возместить для восстановления объекта", — добавил Кобахия.

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В 2017 году департамент, как рассказал замминистра, также был сосредоточен на нормативно-правовой деятельности, потому что очень многие пункты, которые соприкасаются с работой департамента, не прописаны в законе.

"Есть необходимость глобального изменения закона сохранения историко-культурных объектов. Есть понятие охранных зон, но в законе не прописан четко порядок формирования охранных зон".

Еще одной важная проблема – порядок ценообразование стоимости археологических исследований.

"Мы подготовили документы и направили в Кабинет Министров, и вот уже более года ждем ответа. А это очень важно, так как без знания порядка ценообразования мы не можем проводить процедуру охранных разведывательных работ.

В 2017 году мы закончили доклад по состоянию объектов культуры за 2016 год.

"Мы издали брошюру, но никакого резонанса в республике не произошло, хотя разослали их в Кабинет Министров, в Парламент", — отметил Кобахия.

В уходящем году, по словам Кобахия, было много запланировано, и практически департамент справился со всеми задачами.