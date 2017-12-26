Памятник защитникам Абхазии вернули на прежнее место в Шотландии

В ноябре 2017 года посол Грузии Тамара Беручашвили потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал, установленный в Килмарноке в память о погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Памятник в честь защитников Абхазии в шотландском Килмарноке, который был демонтирован в ноябре 2017 года по требованию Грузии, возвращен на прежнее место, сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове во вторник 26 декабря.

© Фото: предоставлено администрацией города Сухум Дружба до памятника: история абхазо-шотландских отношений

"Памятник возвращен и установлен на место в том виде, в котором был. На прошлом раунде Женевских дискуссий их сопредседатели довели до нас информацию о том, что они связывались с МИД Великобритании, в котором сообщили, что памятник установлен на прежнее место и без изменений", — сказал Кове.

Министр отметил, что реакция на эту новость в грузинском обществе была неоднозначной, о чем можно судить по отзывам в социальных сетях. Кове подчеркнул, что нельзя играть на таких вещах, как память, и назвал подобные действия кощунством.

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в шотландском Килмарноке, городе-побратиме Сухума, был разбит парк Памяти и установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны.

В ноябре 2017 года посол Грузии Тамара Беручашвили потребовала у властей Великобритании демонтировать мемориал, установленный в Килмарноке.