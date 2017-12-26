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Пресс-конференция Министерства сельского хозяйства

Трое работников сельского хозяйства Абхазии стали заслуженными

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Почетное звание было присвоено заместителю министра сельского хозяйства Абхазии Владимиру Даурову, начальнику управления сельского хозяйства Гудаутского района Рушбею Кварацхелия, директору МТС Очамчырского района Вячеславу Шоуа.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно подписанному Указу президента Абхазии Рауля Хаджимба почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия" присвоено троим работниками этой сферы.

За многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства, высокий профессионализм почетное звание было присвоено заместителю министра сельского хозяйства Абхазии Владимиру Даурову, начальнику управления сельского хозяйства Гудаутского района Рушбею Кварацхелия, директору МТС Очамчырского района Вячеславу Шоуа.

"Уважаемый президент, уважаемые участники встречи, благодарю вас за высокую оценку нашей работы. Желаю вам счастливого нового года, пусть наступающий год принесет вам большие успехи в работе", — сказал начальник управления сельского хозяйства Гудаутского района Рушбей Кварацхелия.

Награды были вручены на торжественной встрече с участием президента.

Пресс-конференция Министерства сельского хозяйства
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция Министерства сельского хозяйства

"Сельское хозяйство во всем мире является дотационным. Да, мы не можем, по большому счету, уделять значительное количество внимания отрасли. Но в силу возможностей государства мы пытаемся поддерживать и создавать условия для того, чтобы село развивалось", — сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства подчеркнул важность поддержки граждан, трудящихся в области сельского хозяйства.

"В то же время нужен соответствующий контроль использования средств. К сожалению, ряд лиц получили деньги, но палец о палец не ударили, они думают, что им подарили деньги, но это не так, деньги должны делать деньги", — подчеркнул президент.

Кроме того, на встрече были вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения работникам сельского хозяйства за их многолетний и плодотворный труд в этой отрасли.




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