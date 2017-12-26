Лучшим художником года назвали читатели Sputnik Диану Хинтба

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. На сайте Sputnik Абхазия лучшим художником года по итогам голосования читателей стала Диана Хинтба с картиной "Композиция".
- Работа Дианы Хинтба "Встреча"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года»© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурсная работа Дианы Хинтба набрала 178 голосов. Вторым по популярности с результатом в 123 голоса стал Адгур Ампар, а третье место разделили между собой художник Батал Джапуа и скульптор Амиран Адлейба.
Голосование на сайте Sputnik было открыто 13 декабря и завершилось 25 декабря. Всего было выставлено 10 работ, попавших в финал конкурса "Лучший художник года", который проводит Министерство культуры Абхазии.
Министерство культуры Абхазии объявило конкурс лучших работ изобразительного искусства 2017 года. Около 50 художников, работающих в разных направлениях, представили на суд профессионалов свои композиции.
Диана Хинтба — автор 32 работ, написанных маслом в стиле экспрессионизма и созданных в период с 2007 года по 2016 год. Начинала писать картины гуашью. Проходила курсы у известного абхазского художника Евгения Котлярова и трудилась в мастерской Батала Джапуа. По словам самой художницы, на ее работы, их гамму и цвет повлияла культура Африки, где Хинтба провела около шести лет.