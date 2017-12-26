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Диана Хинтба

Лучшим художником года назвали читатели Sputnik Диану Хинтба

© Sputnik
В Абхазии
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Голосование на сайте Sputnik было открыто с 13 по 25 декабря, в течение 12 дней читатели Sputnik могли выбрать понравившуюся работу.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. На сайте Sputnik Абхазия лучшим художником года по итогам голосования читателей стала Диана Хинтба с картиной "Композиция".

  • Работа Дианы Хинтба Встреча
    Работа Дианы Хинтба "Встреча"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года»
    Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Работа Дианы Хинтба "Встреча"

Конкурсная работа Дианы Хинтба набрала 178 голосов. Вторым по популярности с результатом в 123 голоса стал Адгур Ампар, а третье место разделили между собой художник Батал Джапуа и скульптор Амиран Адлейба.

Голосование на сайте Sputnik было открыто 13 декабря и завершилось 25 декабря.  Всего было выставлено 10 работ, попавших в финал конкурса "Лучший художник года", который проводит Министерство культуры Абхазии.

Министерство культуры Абхазии объявило конкурс лучших работ изобразительного искусства 2017 года. Около 50 художников, работающих в разных направлениях, представили на суд профессионалов свои композиции.

Диана Хинтба — автор 32 работ, написанных маслом в стиле экспрессионизма и созданных в период с 2007 года по 2016 год. Начинала  писать картины гуашью. Проходила курсы у известного абхазского художника Евгения Котлярова и трудилась в мастерской Батала Джапуа. По словам самой художницы, на ее работы, их гамму и цвет повлияла культура Африки, где Хинтба провела около шести лет.

 




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