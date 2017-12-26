14:57 26 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Сбор мандарин

"Абхазпродэкспорт" вывез из Абхазии более 500 тонн цитрусовых

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15 0 0

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в чествовании работников сельского хозяйства во вторник 26 декабря.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственная компания "Абхазпродэкспорт" экспортировала более 500 тонн цитрусовых, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с работниками сельского хозяйства во вторник 26 декабря.

Фрукты и овощи на Сухумском рынке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Абхазпродэкспорт" займется продвижением агропродукции в Россию

"Производителям на 99,9% выплачены все платежи. Но "Абхазпродэкспорт" должен заниматься не только цитрусами, а продвигать все наши товары", — отметил глава государства.

Президент добавил, что абхазская продукция отличается самым высоким качеством, но ее очень мало.

"Буквально некоторое время тому назад я смотрел телевизионную программу, где сравнивали качество наших цитрусов с теми, что красиво оформлены и поступают на российский рынок. Наши мандарины, может быть, не очень красивые, но по качеству превосходят все мандарины, поступающие на российский рынок", — заметил он.

Необходимо проводить работу, направленную на сохранение и развитие цитрусовых плантаций, уверен Хаджимба.

"К сожалению, за последние 10-15 лет послевоенного периода много что потеряли и не очень рачительно относились к тому, что имеем. Мы потеряли чай, нам нужно все это возобновлять, мы не говорим об огромных гектарах, давайте начнем с того, что есть", — подчеркнул глава государства.

Создание возможности для того, чтобы сельскохозяйственная продукция могла быть экспортирована – важная задача для республики, сказал Хаджимба.

Президент отметил, что для государства важно, чтобы сельское хозяйство было флагманом развития экономики. Оно тесно увязано с туристической деятельностью, с формированием бюджета страны.

По теме

"Абхазпродэкспорт" готов принимать у населения цитрусовые
Тарба: Абхазпродэкспорт берет на себя сертификацию и растаможку сельхозпродукции



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Транскам
    Нужна помощь!

    Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев запросил у МЧС России вертолет для ликвидации последствий обрывов ЛЭП в Дзомагском ущелье республики.

  • Корень солодки
    Ноль затрат

    Как дикорастущая культура, почти сорняк, при надлежащем подходе способна стать хорошей статьей дохода фермеров Азербайджана.

  • Президент Серж Саргсян на выставке армянских товаров
    Торговая "форточка"

    Как при координации Еревана Евразийский союз и Иран договорились подписать временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли.

  • Трактор, архивное фото
    Путь домой

    Житель Китая Адал Хамитхан, желающий перевезти свою семью на историческую родину, неделю добирался до Казахстана на тракторе.

  • Платформа железнодорожного вокзала Бишкека. Архивное фото
    Хочу в Москву

    Кыргызстанец пытался уехать в Москву, спрятавшись в котельном отсеке поезда, но пограничники его все равно обнаружили.

  • Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко
    К нам едет президент

    Президент Беларуси Александр Лукашенко примет во вторник 26 декабря участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

  • Кинопленки в Госфильмофонде России
    Стоп-кадр

    Создатель легендарного рижского кинофестиваля "Арсенал" Аугустс Сукутс скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

  • Американист Александр Домрин
    Троянский конь

    Почему страны Балтии являются "засланным казачком" и "троянским конем" в составе Европейского союза, рассказал профессор Высшей школы экономики.

  • Нищие в Москве
    Без страховки

    Молдова такая бедная, что скоро страховать людей будет некому – работники соцстраха увольняются целыми группами.

  • Корпорация Google, архивное фото
    Несите ваши денежки

    Налоговый комитет Таджикистана намерен собирать налоги с Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и других компаний.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Частный рекрутинг

    Узбекистан намерен предоставить частным рекрутинговым компаниям право на отправку мигрантов за рубеж при наличии лицензии Минтруда.

  • Бар. Иллюстративное фото
    Мало пьют!

    Бюджет Эстонии не дополучит почти 40 миллионов евро с акцизов на алкоголь – вместо расчетных 276 миллионов соберется только 237,5.

  • Транскам
    Нужна помощь!

    Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев запросил у МЧС России вертолет для ликвидации последствий обрывов ЛЭП в Дзомагском ущелье республики.

  • Корень солодки
    Ноль затрат

    Как дикорастущая культура, почти сорняк, при надлежащем подходе способна стать хорошей статьей дохода фермеров Азербайджана.

  • Президент Серж Саргсян на выставке армянских товаров
    Торговая "форточка"

    Как при координации Еревана Евразийский союз и Иран договорились подписать временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мастерская елочных игрушек
Стекло, огонь и блестки: "рождение" елочных игрушек
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
История празднования Нового года
Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

Соцсети

Sputnikabkhazia