"Абхазпродэкспорт" вывез из Абхазии более 500 тонн цитрусовых

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственная компания "Абхазпродэкспорт" экспортировала более 500 тонн цитрусовых, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с работниками сельского хозяйства во вторник 26 декабря.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Абхазпродэкспорт" займется продвижением агропродукции в Россию

"Производителям на 99,9% выплачены все платежи. Но "Абхазпродэкспорт" должен заниматься не только цитрусами, а продвигать все наши товары", — отметил глава государства.

Президент добавил, что абхазская продукция отличается самым высоким качеством, но ее очень мало.

"Буквально некоторое время тому назад я смотрел телевизионную программу, где сравнивали качество наших цитрусов с теми, что красиво оформлены и поступают на российский рынок. Наши мандарины, может быть, не очень красивые, но по качеству превосходят все мандарины, поступающие на российский рынок", — заметил он.

Необходимо проводить работу, направленную на сохранение и развитие цитрусовых плантаций, уверен Хаджимба.

"К сожалению, за последние 10-15 лет послевоенного периода много что потеряли и не очень рачительно относились к тому, что имеем. Мы потеряли чай, нам нужно все это возобновлять, мы не говорим об огромных гектарах, давайте начнем с того, что есть", — подчеркнул глава государства.

Создание возможности для того, чтобы сельскохозяйственная продукция могла быть экспортирована – важная задача для республики, сказал Хаджимба.

Президент отметил, что для государства важно, чтобы сельское хозяйство было флагманом развития экономики. Оно тесно увязано с туристической деятельностью, с формированием бюджета страны.