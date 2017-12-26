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Граница.

Российскую границу разрешат пересекать по новому абхазскому паспорту

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел пресс-конференцию по итогам работы внешнеполитического ведомства республики в 2017 году.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадри Есиава. С внутренним общегражданским паспортом нового образца можно будет пересекать абхазо-российскую границу с начала 2018 года, проинформировал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове во вторник 26 декабря.

"Вы знаете, что в соответствии с соглашением с Российской Федерацией мы направляли ноту в МИД России, куда переслали образцы нашего внутреннего паспорта с его полным описанием. Сегодня этот документ находится в работе, и я могу с уверенностью сказать, что с начала 2018 года абхазо-российскую границу можно будет переходить с внутренним общегражданским паспортом нового образца", — сказал Кове.

Презентация нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии прошла в Кабинете Министров республики в марте 2015 года. Первым этапом замены документа стала доставка в республику 60 тысяч паспортов в сентябре того же года. В марте 2017 года выдача новых паспортов возобновилась.

Новый образец паспорта был отпечатан в российском "Гознаке". Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.

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