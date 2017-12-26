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Абхазо-российская граница.

Обладателям вида на жительство с визой РФ разрешат въезд в Абхазию

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел пресс-конференцию по итогам работы внешнеполитического ведомства республики в 2017 году.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Люди с видом на жительство в Абхазии смогут пересекать абхазо-российскую границу при наличии российской визы, сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове во вторник 26 декабря.

"Мы направляли официальный запрос в РФ на предмет возможности пересечения государственной границы посредством вида на жительство, на что получили согласие. Сегодня проводится техническая подготовка, связанная с определением механизма того, как это будет сделано. Предварительно могу сказать, что пересечение границы будет возможным при наличии российской визы", — сказал Кове и предположил, что такая процедура будет введена в 2018 году.

Он добавил, что категория виз будут определяться в зависимости от целей пребывания на территории страны.




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