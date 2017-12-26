Подвели итоги: Адгур Ампар стал лучшим художником года

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Лучшей работой года экспертная комиссия по итогам конкурсного отбора назвала картину Адгура Ампар "Экзистенциальный окрас желтого покемона", об этом объявила на итоговой выставке абхазских художников министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа Адгура Ампар "Экзисциальный окрас желтого покемона"

"Лучшую работу выбирали профессионалы – художественная комиссия, которая выбирала на протяжении нескольких дней. Конечно, это все очень условно, но всегда такой выбор необходим, так как это стимулирует самих художников", — отметила Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виталия Джения "Портрет Оли"

Второе место заняла скульптура Виталия Джения "Портрет Оли", и третье, как отметила Арсалия, – работа с очень характерным для творческого человека названием – "В мастерской" Нодара Цвижба.

Министерством культуры Абхазии также были отмечены работы трех молодых художников: "Композиция" Джансет Арютаа, "Амра" Астанды Адлейба и "Встреча" Дианы Хинтба.

Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года» © Sputnik / Томас Тхайцук

Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года» © Sputnik / Томас Тхайцук

Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года» © Sputnik / Томас Тхайцук

Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года» © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Подвели итоги: стала известна «Лучшая работа года»

"Итоговая выставка интересная, так как здесь очень много новых имен и новых работ. Мы из года в год наблюдаем, что молодых художников становится все больше и больше, что не может не радовать нас. Я поздравляю всех художников, которые были отмечены и просто, кто принял участие", — поздравила Эльвира Арсалия.

Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба объявил лучшего художника года по итогам голосования среди читателей Sputnik.

"На сайте Sputnik голосование проводилось с 13 декабря, в нем приняли участие 10 финалистов, чьи работы прошли конкурсный отбор экспертной комиссии. В нашем выборе принимали участие наши читатели. Никакой интриги в этом нет, потому что голосование было открытым. И многие уже знают победителя. Ни коем образом не претендуем на профессиональный взгляд, и тем не менее с большим отрывом работа "Встреча" художницы Дианы Хинтба заняла призовое место", — сказал Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа Дианы Хинтба "Встреча"

От информационного агентства он вручил художнице грамоту и сертификат на художественные принадлежности.

Диана Хинтба призналась, что для нее выбор читателей был неожиданным, но очень приятным.

"Я выставляла на конкурс две работы. Одна работа называется "Холст", вторая "Встреча", которая и понравилась читателям Sputnik. Большое спасибо всем, кто голосовал, я очень тронута. Мне самой не все мои работы нравятся. А эта картина мне как-то симпатична. И я вот принесла ее на отбор. Еще и зрителю она понравилась, что, правда, вдвойне приятно", – сказала художница.

Ежегодный конкурс Министерства культуры Абхазии "Лучший художник года", который ежегодно проводится с 2002 года, завершился 26 декабря. Картины, отмеченные экспертной комиссией, будут рекомендованы на приобретение картинной галереи Абхазии.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия впервые приняло участие в конкурсе Министерства культуры Абхазии "Лучший художник года", в течение 12 дней читатели Sputnik могли проголосовать за понравившуюся работу.