"Как Ежик Новый год встречал" увидели дети в Сухуме

С 25 по 30 декабря в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба маленьким зрителям показывают спектакль "Как Ежик новый год встречал".

СУХУМ, 26 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Второй день подряд детский спектакль "Как Ежик новый год встречал" режиссера Алхаса Шамба собирает в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба полный зал маленьких зрителей.

Главный герой сказки – Ежик, который решил нарушить все законы природы и встретить с лесными жителями Новый год. Ежик становится свидетелем коварных событий и одним из ключевых героев, который спасает праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодний спектакль "Как ежик новый год встречал"

Абхазский театр каждый год старается предлагать маленькому зрителю новую пьесу, отметила режиссер театра Мадина Аргун.

Работа над новой детской постановкой началась три месяца назад. Пьеса очень обаятельна с неожиданными персонажами, интересной декорацией и костюмами, добавила она.

"Несмотря на то, что в последующем репертуарном плане этот спектакль не остается, траты на каждый новогодний спектакль, как физические, так и материальные, приравниваются к тратам обычного репертуарного спектакля. Почти 90% – декорации и костюмы новые", – сказала режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодний спектакль "Как ежик новый год встречал"

По ее словам, после капитального ремонта Абхазского театра, на сцене ставились две сказки: первая "Снегурочка" по Островскому, которую ставили в театре 50 лет назад, в прошлом году маленьким зрителям в канун нового года показывали спектакль "Снежная Королева".

Основной актерский состав спектакля – выпускники Санкт-Петербургского театрального института. Практически полным составом молодые актеры играют уже год в Абхазском драматическом театре.

"В этом году режиссер Алхас Шамба решил попробовать написать свою сказку. Худсовет ее одобрил. Она легкая, очень игровая. Поскольку нам нужно "нащупать" наших новых актеров, мы решили дать им жанр сказка. Многим актером нравится этот жанр, так как для игры и фантазии, у актера много пространства и свободы", – сказала Мадина Аргун.

Василий Дзидзария уже год работает в Абхазском театре. "Как Ежик новый год встречал" – второй его спектакль в Абхазском театре, первая детская постановка – "Кот и пастух".

Василий выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств, по специальности "Артист драматического театра и кино". 23-летний актер награжден дипломом лауреата за роль Александра Блока в спектакле "Белый Петербург" по пьесе Николая Якимчука. Видит себя Василий в будущем актером серьезных драматических ролей, роли мечты Василия – Гамлет и Отелло.

"В студенческие годы мы ставили сцены из известных произведений. Были конкурсы чтецов и ораторов. Мне нравилось играть Гамлета и Отелло. Сыграть эти роли для большого зала – моя мечта. Актер должен быть вором, в хорошем смысле этого слова. Он должен, грубо говоря, красть у каждого персонажа самые выразительные его качества. Поэтому, каждая моя роль будет наполнять мою чашу творческого опыта", – сказал молодой актер.

По словам режиссера Мадины Аргун, с февраля 2018 года Абхазский театр возобновляет репертуар детских спектаклей.

"Каждое воскресенье родители смогут приводить своих детей на детские спектакли в абхазский театр. Хочу, чтобы детская посещаемость в наш театр возросла. Родителям призыв – водите детей в абхазский театр, в том числе. Потому что это родной язык", – добавила режиссер.

По ее словам, такая система детского репертуара отсутствует больше 30 лет. В репертуаре уже около пяти спектаклей, которые можно смело включать в этот репертуар, отметила Мадина Аргун.