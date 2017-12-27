Елка своими руками: смекалка и терпение

О том, как жительница Сухума Анаида Хварцкия занялась рукоделием и как попала на ежегодный фестиваль хендмейда и творческой фантазии Арт-маркет 2017, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Анаида Хварцкия неожиданно в себе открыла талант делать необычные вещи своими руками, причем из любых материалов.

"Когда дети и внуки уже выросли, я поняла, что помощь от меня уже не нужна, и решила, что нужно чем-то заполнить свое свободное время. И вот благодаря интернету нашла очень много разных, интересных вещей. Некоторые из них мне очень понравились, и я решила их делать", – рассказывает мастерица.

В преддверии нового года Анаида в основном делает праздничные украшения – венки, свечи, елки и игрушки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Работы Анаиды Хварцкия

"В прошлом году сделала около десяти "хендмейд" елок и подарила своим знакомым и близким, – признается она. – В этом году внучка сказала мне: "Бабуля, не хочешь ли ты участвовать в ежегодном зимнем "Арт-маркете?". И вот она сама меня записала, и благодаря внучке я приняла участие в ярмарке".

В течение двух недель Анаида готовилась к фестивалю.

"Я решила представить на "Арт-маркете" то, что могу – свечи, елочки, венки и другие разного рода поделки. Очень интересно было начинать. Поначалу я обдумывала долго образ будущей поделки, а потом уже, как и во время любого творческого процесса, оно само откуда-то идет. Уже что-то внутри подсказывает, что и как нужно делать", — делится мастерица творческим процессом.

Работы Анаиды Хварцкия © Sputnik / Илона Хварцкия

Работы Анаиды Хварцкия © Sputnik / Илона Хварцкия

Работы Анаиды Хварцкия © Sputnik / Илона Хварцкия

Работы Анаиды Хварцкия © Sputnik / Илона Хварцкия

Участник "Арт-маркета" Анаида Хварцкия © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 5 © Sputnik / Илона Хварцкия Работы Анаиды Хварцкия

Елочка с сушеным апельсином

Больше всего Анаида любит делать елки и новогодние венки. Первые она делает из плотной твердой бумаги, которую сворачивает в конус и склеивает шов. Затем на конструкцию наносится "одежда".

"Я заранее подготавливаю декор для елки. Обычно в качестве декора выступают сжатые салфетки или же заготовки из натуральных материалов – сушеные дольки апельсина, различные формы, вырезанные из дерева, и многое другое", — рассказывает Хварцкия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Работы Анаиды Хварцкия

На этот раз в качестве деталей "рождественского дерева" выступают сжатые салфетки. Декорирование, по словам мастерицы, занимает больше всего времени, так как каждый элемент должен быть аккуратным и симметричным.

Всего полтора часа и елка ручной работы от Анаид Хварцкия уже готова.