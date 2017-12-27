Количество, цена и вес: правила перевозки грузов в Абхазию

Аслан Лаквитава из Сухума: Какая категория грузов для личного пользования облагается пошлиной во время перевозки через государственную границу, какие нужно декларировать и что можно не декларировать?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник Управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Батал Авидзба, если количество товара и его вид не противоречат правилам перевозки через границу, то он не подлежит таможенному оформлению и относится к категории некоммерческого груза.

"Если физическое лицо перевозит груз, который соответствует регламентированному количеству и характеру, то он относится к категории груза для некоммерческих целей. При этом существуют ограничения, установленные Кабмином Абхазии, по которому груз по цене не должен превышать 150 тысяч рублей и весить не более 50 килограммов", — отметил Авидзба.

Он добавил, что бытовую технику один человек может перевезти через границу без таможенного декларирования не больше одной единицы каждого наименования. На перевозку мебели почти такие же правила.

© Sputnik Томас Тхайцук Ограничен беспошлинный ввоз товаров в Абхазию

"Разрешается по одной единице каждого наименования. То есть, один комплект спальни, одна кухня, один гарнитур для зала и так далее. Стройматериалы попадают под ограничения, но есть такое понятие, как неделимый товар. К примеру, когда человек перевозит надгробный камень, который по весу превышает 50 килограммов. В этом случае ограничения не действуют", — пояснил Авидзба.

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