Количество, цена и вес: правила перевозки грузов в Абхазию

Аслан Лаквитава из Сухума: Какая категория грузов для личного пользования облагается пошлиной во время перевозки через государственную границу, какие нужно декларировать и что можно не декларировать?
Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник Управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Батал Авидзба, если количество товара и его вид не противоречат правилам перевозки через границу, то он не подлежит таможенному оформлению и относится к категории некоммерческого груза.
"Если физическое лицо перевозит груз, который соответствует регламентированному количеству и характеру, то он относится к категории груза для некоммерческих целей. При этом существуют ограничения, установленные Кабмином Абхазии, по которому груз по цене не должен превышать 150 тысяч рублей и весить не более 50 килограммов", — отметил Авидзба.
Он добавил, что бытовую технику один человек может перевезти через границу без таможенного декларирования не больше одной единицы каждого наименования. На перевозку мебели почти такие же правила.
"Разрешается по одной единице каждого наименования. То есть, один комплект спальни, одна кухня, один гарнитур для зала и так далее. Стройматериалы попадают под ограничения, но есть такое понятие, как неделимый товар. К примеру, когда человек перевозит надгробный камень, который по весу превышает 50 килограммов. В этом случае ограничения не действуют", — пояснил Авидзба.
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