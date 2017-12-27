"Осой" и "Иглой": тысячу воздушных целей поразили военные ЮВО

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели около 70 боевых учений и тренировок на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также полигонах в Астраханской области и Краснодарском крае, сообщил Sputnik начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев в среду 27 октября.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Около одной тысячи беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, а также тактических авиационных и зенитных ракет условного противника уничтожили военнослужащие ЮВО с помощью военной техники противовоздушной обороны во время учений, проинформировал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев в среду 27 октября.

"Всего в учебно-боевых мероприятиях 2017 года приняли участие более 500 военнослужащих базы, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла", — сообщил Астафьев.

Поражение средств воздушного нападения условного противника, говорится в письме, осуществлялось как электронными пусками ракет, так и реальными боевыми пусками.

Астафьев отметил, что главным экзаменом по боевой подготовке для зенитчиков базы стали тактические учения с боевыми стрельбами на полигоне "Капустин Яр". В ходе учений военнослужащие с применением штатного вооружения отработали задачи по маневренным и скоростным воздушным целям противника на дальности до 10 километров.