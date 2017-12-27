Лагвилава о цитрусовых: "Абхазпродэкспорт" готов принимать товар

Денис из Очамчыры интересуется: Хотелось бы знать, как производители сельскохозяйственной продукции могут обратиться в предприятие "Абхазпродэкспорт" для реализации своей продукции и почему простые граждане не в курсе этого.

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Руководитель Государственной компании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава рассказал, что предприятие сознательно не делало большой рекламы.

"Такое решение было потому, что нет хуже того, когда ты не совсем готов и даешь широкую рекламу. Поэтому мы давали информацию, ее было, правда, немного, но какая-то информация была, и люди к нам обращались", — подчеркнул он.

По словам Амирана Лагвилава в "Абхазпродэкспорт" около 55 сельхозпроизводителей, которые уже сдали продукцию предприятию.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Абхазпродэкспорт" вывез из Абхазии более 500 тонн цитрусовых

"Мы ее приняли, проверили качество", — сказал руководитель "Абхазпродэкспорта".

Люди, желающие сдать выращенный цитрус, могут обратиться в "Абхазпродэкспорт", рассказал он.

"Производитель может сразу приехать на наш распределительный центр, который находится в Гулрыпшском районе, в поселке Агудзера на улице Сельскохозяйственной. После того как он к нам обратится, будет проинспектирован его продукт. К этому продукту будет применена шкала оценки, он нам сдаст его и в течение нескольких дней получит деньги за свой продукт", — отметил Амиран Лагвилава.

Он заметил, что предприятие будет готово принимать цитрусы от населения после новогодних выходных с 5 января. Он добавил, что производители могут обращаться в предприятие в любой день после 5 января по этим телефонам: +79407002200; +79409250773; +79407770030.

"До Нового года мы принимали цитрусы по 22-35 рублей за килограмм. Мы пока не знаем, какая ситуация будет на рынке после Нового года", — отмечает он.

Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Месяц назад предприятие начало закупать у населения цитрусовую продукцию, которая отправляется на экспорт в Россию. С момента начала работы экспортировано 500 тонн цитрусовых.

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