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Сбор мандарин

Лагвилава о цитрусовых: "Абхазпродэкспорт" готов принимать товар

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Денис из Очамчыры интересуется: Хотелось бы знать, как производители сельскохозяйственной продукции могут обратиться в предприятие "Абхазпродэкспорт" для реализации своей продукции и почему простые граждане не в курсе этого.

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Руководитель Государственной компании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава рассказал, что предприятие сознательно не делало большой рекламы.

"Такое решение было потому, что нет хуже того, когда ты не совсем готов и даешь широкую рекламу. Поэтому мы давали информацию, ее было, правда, немного, но какая-то информация была, и люди к нам обращались", — подчеркнул он.

По словам Амирана Лагвилава в "Абхазпродэкспорт" около 55 сельхозпроизводителей, которые уже сдали продукцию предприятию.

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Абхазпродэкспорт" вывез из Абхазии более 500 тонн цитрусовых

"Мы ее приняли, проверили качество", — сказал руководитель "Абхазпродэкспорта".

Люди, желающие сдать выращенный цитрус, могут обратиться в "Абхазпродэкспорт", рассказал он.

"Производитель может сразу приехать на наш распределительный центр, который находится в Гулрыпшском районе, в поселке Агудзера на улице Сельскохозяйственной. После того как он к нам обратится, будет проинспектирован его продукт. К этому продукту будет применена шкала оценки, он нам сдаст его и в течение нескольких дней получит деньги за свой продукт", — отметил Амиран Лагвилава.

Он заметил, что предприятие будет готово принимать цитрусы от населения после новогодних выходных с 5 января. Он добавил, что производители могут обращаться в предприятие в любой день после 5 января по этим телефонам: +79407002200; +79409250773; +79407770030.

"До Нового года мы принимали цитрусы по 22-35 рублей за килограмм. Мы пока не знаем, какая ситуация будет на рынке после Нового года", — отмечает он.

Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Месяц назад предприятие начало закупать у населения цитрусовую продукцию, которая отправляется на экспорт в Россию. С момента начала работы экспортировано 500 тонн цитрусовых.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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