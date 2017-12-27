Все по плану: как будут работать Новоафонская пещера и Рицинский парк

Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа и менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия о том, как эти туристические объекты будут работать в новогодние праздничные дни.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Рицинский реликтовый национальный парк и пещера в Новом Афоне будут работать в привычном штатном режиме в новогодние праздники, сообщили директор Нацпарка Рита Лолуа и менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия.

"Режим работы прежний. Мы подняли всю технику, которая у нас есть, и в случае снегопада будем чистить дорогу. Но для автобусов, конечно же, будут ограничения, так как дорога очень сложная", — сказала Рита Лолуа.

Она добавила, что третий год подряд для гостей Национального парка на смотровой площадке установлена новогодняя живая елка, которую ежегодно посещают тысячи туристов и местных жителей.

© Фото: Инга Тания Елка на Рица

"Ежегодно в праздничные дни наш парк посещает от трех до пяти тысяч человек, в зависимости от погоды. В основном к озеру поднимаются на микроавтобусах и личном транспорте", — отметила Лолуа.

Без выходных с 30 декабря по 8 января с 10:00 до 18:00 будет работать Новоафонская пещера, проинформировала менеджер этого объекта Эсма Гарцкия.

"Ежегодно мы работаем по графику выходных праздничных дней Российской Федерации. Конечно же, в эти дни пещеру посещают больше людей, чем в другие зимние месяцы, но в прошлом году было гораздо меньше людей, чем в позапрошлом. Предугадать это невозможно", — сказала Гарцкия.

По словам менеджера, в новогодние дни в пещере будет работать от двух до четырех групп экскурсоводов, в каждой из которых по три человека. Опять-таки, добавила Гарцкия, все зависит от того, сколько будет продано билетов. Время, которое проведут туристы в пещере, не изменилось – экскурсия длится один час двадцать минут.