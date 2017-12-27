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Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта Ты супер! Танцы Милену Тачулия

Милена Тачулия вернулась домой после проекта "Ты супер! Танцы"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (76)
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Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия, которую не видели четыре месяца.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Финалистка международного проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вернулась домой после проекта.

Милена Тачулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Милена Тачулия: я довольна результатом конкурса "Ты супер! Танцы"

В Сухуме Милену у Абхазской государственной филармонии встречали ее школьные друзья, друзья-танцоры и родственники.

Родная восьмилетняя сестра Милены Теона не видела ее четыре месяца.

"Мне каждый раз казалось, что я стою с ней не сцене. Мне было сложно смотреть ее выступления, очень за нее переживала. Когда сильно скучала, смотрела ее выступления на проекте. Каждое выступление раз сто смотрела", – призналась Теона.

Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с трех лет. Сегодня она солистка одного из лучших детских государственных ансамблей Абхазии "Абаза".

Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта Ты супер! Танцы Милену Тачулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия

Художественный руководитель ансамбля Циала Чкадуа отметила, что Милена Тачулия и Леон Капба достойно представили Абхазию на международном проекте.

"Я не устаю говорить о том, что у нас талантливые дети. Не просто талантливые, они трудоспособные, дети, у которых есть мечта, есть уже цель и они к этой цели идут, серьезно работая над собой. Я была уверена в Милене. Немного переживала, так как это международный проект, и такие проекты собирают таланты по миру. Боялась, что она расстроится, если дойдет только до второго тура, но, что пройдет в финал – об этом я только мечтать могла", — сказала руководитель ансамбля "Абаза".

Также Циала добавила, что Милену сильно поддерживали и следили за ее успехами в Абхазии, не только класс и дети ансамбля.

Сама Милена призналась, что не ожидала такой встречи дома.

"Для меня это неожиданность, такая же неожиданность, как и приезд моего класса на финал проекта", – добавила Милена.

Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта Ты супер! Танцы Милену Тачулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия

Одноклассница Милены Эрена Зухба сказала, что всем классом организовывали сеансы просмотров выступлений Милены на проекте.

"Она очень талантливая. У нас такая разносторонняя одноклассница. Мы часто ходили на ее концерты в Абхазии, но видели ее в абхазских номерах. Милена очень скромная, и когда мы смотрели ее номера на проекте, особенно последний, вживую, мы были потрясены", – сказала Эрена Зухба.

Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта Ты супер! Танцы Милену Тачулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия

Милена — призер многих конкурсов, в том числе и международных. Помимо танцев, она занимается плаванием и рисованием. Кроме того, девочка увлекается журналистикой. В будущем Милена хочет стать великим танцором. По словам Милены, оставлять танцы она пока не собирается.

"Мне нравится танцевать. Я думаю, я продолжу танцевать, хотя бы эти два года, пока не закончу школу. Пока я танцую, дальше посмотрим", – добавила Милена.

Несколько месяцев участники проекта усердно работали над собой. Были и победы, и неудачи. Из Абхазии на танцевальное шоу поехали Леон Капба, который дошел до полуфинала, и Милена Тачулия, которая стала финалисткой проекта.

142 участника, 15 недель в эфире, 8 финалистов. Международное шоу "Ты супер! Танцы" объединило в одном проекте юных танцоров из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил каждому участнику шанс показать себя на большой сцене. Финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" прошел 23 декабря.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (76)



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