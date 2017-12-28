Депутат Парламента Абхазии поднял вопрос вотума недоверия правительству

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вопрос вотума недоверия премьер-министру Абхазии Беслану Барциц потребовал внести в повестку заседания Парламента депутат Народного Собрания Илья Гуния в четверг 28 декабря.

Гуния дал оценку социально-экономическому положению в стране и эффективности работы власти. По его мнению, бюджет на 2018 год говорит о спаде экономики страны.

Неожиданное предложение Гуния вызвало дискуссию среди депутатов. Парламентарий Валерий Агрба заявил, что подобное предложение противоречит регламенту, оно должно пройти определенные процедуры и не связано с обсуждением проекта закона о бюджете. С ним согласился заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба.

Депутат Батал Табагуа на это возразил, что такое предложение не нарушает никакие регламенты и его можно внести в повестку дня.

По мнению вице-спикера Парламента Саида Харазия, если сейчас объявить вотум недоверия правительству, то это лишит возможности работать весь Кабинет Министров. Он посоветовал коллегам не спешить и взвешенно подойти к вопросу.

Вопрос о включении вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Абхазии в повестку сессии был поставлен на голосование два раза. Вопрос о вотуме недоверия был внесен в повестку дня, "за" рассмотрение проголосовало 20 депутатов, "против" — трое, десять человек воздержались.