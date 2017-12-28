Отсрочку службы в армии получили репатрианты в Абхазии

Внести поправку в закон "О воинской обязанности и воинской службе" Абхазии предложил депутат Народного Cобрания Илья Гуния на заседании Парламента в четверг 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В окончательном чтении депутаты Парламента Абхазии приняли поправку в закон "О воинской обязанности и воинской службе", предусматривающую для репатриантов двухлетнюю отсрочку от призыва в ряды Абхазской армии.

"Предложение обусловлено особым социальным положением лиц, возвратившихся на исторические земли для проживания. Действующее законодательство Абхазии обязывает репатриантов проходить военную службу сразу же после получения статуса репатриантов, что затрудняет их социальную адаптацию в республике", — сказал депутат Илья Гуния.

Большинством голосов поправка в закон была принята депутатами Народного Собрания.