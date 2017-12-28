28 декабря 1992 года: всю ночь шел бой у Гумисты

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, которая осталась в оккупированном грузинскими войсками Сухуме: всю ночь шел бой у реки Гумиста, сейчас, в начале восьмого утра, стрельба утихла.

"Все же им важно, чтобы к Новому году завершить операцию, чтобы поднять тост за покорение абхазов", — отмечено в дневнике.

Людмила Тарнава писала, что войну в Абхазии развязал считавшийся на западе демократом.

"Вот такие зигзаги в политике. Действительно, политика — грязное дело, недостойное порядочного человека и противное Богу", — писала Тарнава.

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