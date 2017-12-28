Вотум недоверия правительству Абхазии не набрал достаточно голосов

Заседание Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вотум недоверия правительству Абхазии не набрал достаточного количества голосов депутатов Парламента, передает с места события корреспондент Sputnik в четверг 28 декабря.

В ходе тайного голосования парламентской комиссии, состоявшей из 20 депутатов, "за" высказались 16, против проголосовало двое и два бюллетеня оказались недействительными. Для вынесения вотума недоверия правительству было необходимо минимум 18 голосов.

На последнем в 2017 году заседании Народного Собрания Абхазии депутат Парламента Илья Гуния предложил внести в повестку заседания вопрос о вотуме недоверия лично премьер-министру Беслану Барциц и всему Кабинету Министров республики.