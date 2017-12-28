Сухумскую ГЭС отдадут в аренду

Последнее заседание Кабинета Министров в 2017 году проходит в Сухуме 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik, Сария Кварацхелия. Решением Кабинета Министров имущественный комплекс Сухумской ГЭС будет передан в аренду.

"Проект предполагает передачу комплекса в аренду на 25 лет. Стоимость аренды составляет 5% от оценочной стоимости объекта. Оценочная стоимость будет определена после проведения технической инвентаризации, в ходе которой будут участвовать специалисты Министерства экономики, Государственный комитет по имуществу, соответствующий орган от "Черноморэнерго", — сказал министр экономики Адгур Ардзинба.

Для того чтобы объект функционировал, как отметил Ардзинба, нужно провести ряд мероприятий, то есть инвестировать в предприятие.

"В соответствии с абхазским законодательством, все улучшения, которые будут проводиться на этом объекте, безвозмездно переходят в собственность Республики Абхазия", — добавил Ардзинба.

Единогласными решением Кабинета Министров проект был принят.

Сухумская ГЭС в настоящее время не действует. Строительство ГЭС началось в 1934 году, первый агрегат ГЭС был запущен в 1948 году.