Тачулия о питерских каникулах: Мариинский театр был главным пунктом

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Главным пунктом путешествия участников "Ты супер! Танцы" в северную столицу был Мариинский театр, сообщила финалистка проекта Милена Тачулия.

За пять дней участники международного проекта побывали в Эрмитаже, в Царскосельском музее, походили по пушкинским местам. Но самый главный сюрприз их ждал в знаменитом Мариинском театре: ребят пригласили туда на оперу "Рождественская сказка".

"У нас была интересная, насыщенная программа. Мы посетили Мариинский театр, слушали оркестр под управлением Гергиева, беседовали с ним. Мы посетили Михайловский театр. Были незабываемые экскурсии: Заячий остров, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Эрмитаж – это были самые известные места красивейшего города России", – отметила Милена Тачулия.

Новая сцена построена по всем канонам и современным технологиям. Почти 80 тысяч квадратных метров, в здании семь этажей, из них три — подземных. Все это, особенно встреча с художественным руководителем Мариинки, не могло не то чтобы не впечатлить, не остаться приятной памятью о питерских каникулах, сказала Тачулия.

"Самым дорогим для меня подарком стал мастер-класс от Андреевой – прима-балерины Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Эйфмана. Хочу поблагодарить международное агентство Sputnik за прекрасные дни, проведенные в этом замечательном городе", – сказала Тачулия.

Поездку в Санкт-Петербург юным танцорам из стран СНГ подарил партнер проекта "Ты супер! Танцы" международное информационное агентство и радио Sputnik. Дети из Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других бывших советских республик впервые оказались в северной столице России.