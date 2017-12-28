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Граница.

"Неправильная" водка: сочинская таможня изъяла алкоголь из Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сочинские таможенники на российско-абхазской границе изъяли 30 коробок с алкогольной продукцией общим объемом 180 литров.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Сочинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконное перемещение алкогольной продукции на российско-абхазской границе. Об этом сообщает официальный сайт Южного таможенного управления.

"23 декабря 2017 года на автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни прибыл автомобиль ГАЗ 2705, следующий из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. Водитель перед въездом на линию таможенного контроля пассажирскую таможенную декларацию не подавал, к сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения алкоголя через границу не обращался", — говорится в сообщении.

В кузове машины таможенники обнаружили 30 коробок с алкогольной продукцией. В каждой коробке находилось по 12 бутылок с маркировкой "АБХАЗСКИЙ КРИСТАЛЛ водка". Всего гражданин пытался ввезти 360 бутылок, общим объемом 180 литров.

"Накануне и в период новогодних праздников количество правонарушений, связанных с незаконным перемещением алкогольной продукции возрастает", — сказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин.

Через таможенную границу ЕАЭС беспошлинно можно ввозить 3 литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины — от 3-х до 5 литров, но не более 5. При ввозе от 3 до 5 литров уплачивается пошлина 10 евро за 1 литр алкоголя.

По данному факту Сочинская таможня возбуждила два дела об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и несоблюдение запретов и (или) ограничений). Образцы изъятого товара направлены на товароведческую экспертизу. Проводится административное расследование.

За четвертый квартал 2017 г. на таможенном посту МАПП Адлер возбуждено всего 196 дел об административных правонарушениях, изъято более 300 литров алкогольной продукции.




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