Детский аншлаг: "Снежная принцесса" предстала перед детьми в РУСДРАМе

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера открыл новогодние праздники абхазских школьников. Яркое и красочное представление решили не пропустить переполнившие театр дети со всех уголков Абхазии. Уже с улицы доносился звонкий смех юных театралов, которые в ожидании начала спектакля фотографировались возле елки в холле.

Наконец прозвенел третий звонок, дети заняли свои места. И полный зрительный зал, затаив дыхание, стал ожидать начала спектакля. Актеры РУСДРАМа не заставили себя ждать. "Под имперский марш" выходят вершители зла Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова) и Карабас-Барабас (Рубен Депелян), которые вместе со Снежной королевой (Наталия Папаскири) решили украсть у детей Новый год и установить в мире царство вечного холода. Яркие образы, всем знакомая музыка и танцы захватывают внимание детей, которые звонко смеются. Но смех прерывается после приказа Снежной королевы своим "министрам", украсть у детей Новый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

В этот момент зло покидает сцену, декорация сменяется – ледяной дворец оборачивается в сказочный лес с животными и Снегу

рочкой, которые готовят для всех детей подарки на Новый год.

Подарки уже почти готовы, Дед Мороз уже в пути, когда к уставшей Снегурочке (Марина Сичинава) приходит ее тетя Снежная королева (Наталия Папаскири), и Снегурочка, зачарованная ее снежным величеством, оставив Новый год на произвол судьбы, отправляется на крайний Север.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

Но сказочные животные и Дед Мороз (Армен Амирбекян) не могут допустить того, чтобы в мире воцарилось зло и дети остались без праздника. Но главное оружие против зла, по их убеждению, – добро. И действительно, в финале добро смогло растопить холодное сердце Снежной королевы.

Так завершается Новогодний спектакль в РУСДРАМе, но актеры подготовили еще много сюрпризов для юных театралов. Дальше начались танцы вместе со всеми зрителями. Весь зал дрожал от топота и резких движений детей, но самая главная цель была достигнута – дети выходили из театра с довольными и счастливыми лицами.

"Мне очень понравился спектакль, такого я еще не видела. Очень понравился Дед Мороз, Снеговик Морковкин (Андрей Карпов). Все было очень красиво и сказочно. В конце я со всеми танцевала и отвечала на вопросы. Я бы еще хотела прийти и посмотреть "Снежную принцессу", — рассказала после спектакля зрительница Инара из Гагрской школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

Другому юному театралу больше понравились представители зла – Снежная королева (Наталия Папаскири), Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова), Карабас-Барабас (Рубен Депелян) и Медведь Титаник (Кирилл Шишкин).

"Мне очень понравилось снежно королевство. И танцы под песню из "Звездных воинов", — признался восьмилетний Даниил.

Детский спектакль "Снежная принцесса" идет в Русском драматическом театре имени Искандера в течение новогодних праздников.