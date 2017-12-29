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Спектакль Снежная принцесса на сцене Русского драматического театра имени Искандера

Детский аншлаг: "Снежная принцесса" предстала перед детьми в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Абхазия готовится к Новому году (35)
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27 декабря театр Искандера встретил юного зрителя грандиозной премьерой детского новогоднего спектакля "Снежная принцесса".

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера открыл новогодние праздники абхазских школьников. Яркое и красочное представление решили не пропустить переполнившие театр дети со всех уголков Абхазии. Уже с улицы доносился звонкий смех юных театралов, которые в ожидании начала спектакля фотографировались возле елки в холле.

Наконец прозвенел третий звонок, дети заняли свои места. И полный зрительный зал, затаив дыхание, стал ожидать начала спектакля. Актеры РУСДРАМа не заставили себя ждать. "Под имперский марш" выходят вершители зла Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова) и Карабас-Барабас (Рубен Депелян), которые вместе со Снежной королевой (Наталия Папаскири) решили украсть у детей Новый год и установить в мире царство вечного холода. Яркие образы, всем знакомая музыка и танцы захватывают внимание детей, которые звонко смеются. Но смех прерывается после приказа Снежной королевы своим "министрам", украсть у детей Новый год.

Спектакль Снежная принцесса на сцене Русского драматического театра имени Искандера

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

В этот момент зло покидает сцену, декорация сменяется – ледяной дворец оборачивается в сказочный лес с животными и Снегу

рочкой, которые готовят для всех детей подарки на Новый год.

Подарки уже почти готовы, Дед Мороз уже в пути, когда к уставшей Снегурочке (Марина Сичинава) приходит ее тетя Снежная королева (Наталия Папаскири), и Снегурочка, зачарованная ее снежным величеством, оставив Новый год на произвол судьбы, отправляется на крайний Север.

Спектакль Снежная принцесса на сцене Русского драматического театра имени Искандера

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

Но сказочные животные и Дед Мороз (Армен Амирбекян) не могут допустить того, чтобы в мире воцарилось зло и дети остались без праздника. Но главное оружие против зла, по их убеждению, – добро. И действительно, в финале добро смогло растопить холодное сердце Снежной королевы.

Так завершается Новогодний спектакль в РУСДРАМе, но актеры подготовили еще много сюрпризов для юных театралов. Дальше начались танцы вместе со всеми зрителями. Весь зал дрожал от топота и резких движений детей, но самая главная цель была достигнута – дети выходили из театра с довольными и счастливыми лицами.

"Мне очень понравился спектакль, такого я еще не видела. Очень понравился Дед Мороз, Снеговик Морковкин (Андрей Карпов). Все было очень красиво и сказочно. В конце я со всеми танцевала и отвечала на вопросы. Я бы еще хотела прийти и посмотреть "Снежную принцессу", — рассказала после спектакля зрительница Инара из Гагрской школы.

Спектакль Снежная принцесса на сцене Русского драматического театра имени Искандера

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера

Другому юному театралу больше понравились представители зла – Снежная королева (Наталия Папаскири), Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова), Карабас-Барабас (Рубен Депелян) и Медведь Титаник (Кирилл Шишкин).

"Мне очень понравилось снежно королевство. И танцы под песню из "Звездных воинов", — признался восьмилетний Даниил.

Детский спектакль "Снежная принцесса" идет в Русском драматическом театре имени Искандера в течение новогодних праздников.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (35)



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