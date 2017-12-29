Компенсации, безопасное мореплавание и другое: итоговое заседание Кабмина

Итоговое заседание Кабинета Министров в 2017 году, на котором было рассмотрено 32 вопроса, прошло 28 декабря.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии началось с новогоднего поздравления президента Рауля Хаджимба. Затем глава государства покинул зал и оставил министров, которым предстояло на последнем в 2017 году заседании рассмотреть повестку из 32 вопросов.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове представил коллегами проект краткосрочной целевой программы по финансово-материальному обеспечению деятельности абхазской делегации на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

"Как вам известно, уважаемые коллеги, Женевские дискуссии на сегодняшний день – единственный международный формат, где Республика Абхазия представляет свои интересы, отстаивает свои позиции и доводит их до международного сообщества. Утверждение данного проекта будет призвано решить организационно-технические вопросы, которые будут способствовать участию абхазской делегации в Женевских дискуссиях", – отметил Кове.

Леса на пользование

Начальник Госуправления лесного хозяйства Анзор Ашхацава выступил с проектом о "Порядке пользования участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей". Он предложил сдавать лесные участки в краткосрочное (до трех лет) и долгосрочное пользование.

"Речь идет о некапитальном строительстве. Капитальное строительство на территории лесов не разрешается. И когда срок действия того или иного лесопользования истекает, все временные постройки будут демонтированы, – отметил Ашхацава. – Все решения, которые будут приниматься по данным положениям, будут приниматься Кабинетом Министров и Управлением лесного хозяйства. И все средства, которые будут получены от данного вида деятельности, будут направляться в республиканский бюджет.

© Sputnik / Илона Хварцкия Редеющие леса Абхазии: пришло время сажать

База ставки за использование одного гектара леса будет зависеть от района. В Гагрском – шесть тысяч рублей, Гудаутском – пять тысяч рублей, Сухумском, Гулрыпшском и Галском – четыре тысячи рублей, Очамчырском и Ткуарчалском – три тысячи рублей. По мнению Ашхацава, принятый закон будет способствовать туристическому развитию республики.

Премьер-министр Беслан Барциц напомнил, что нужно тщательно следить за тем, чтобы на сдаваемых в аренду лесных участках незаконно не строили.

"Порой, получая разрешение на разбивку палаточного городка, наши люди начинают заливать ленточный фундамент. Вопрос контроля очень важен, чтобы потом демонтировать постройку не стало проблемой", — сказал Барциц.

Коллегия министров единогласно приняла проект.

Лесосечный фонд сократился

На итоговом заседании Кабинета Министров также был утвержден лесосечный фонд, который в 2018 году уменьшился почти на пять тысяч кубометров в сравнении с 2017 годом, когда эта цифра составила более 34 тысяч кубометров.

"Уменьшение произошло по Гагрскому району. Предполагается заготовка бука порядка 20 тысяч кубометров, хвойных пород – девять тысяч. Данное количество предусматривается на экспорт круглого леса порядка 13 тысяч кубометров. На внутренний рынок пойдут хвойные породы в объеме двух с половиной тысяч", — привел цифры Анзор Ашхацава.

© Фото: фото с сайта я-в-сочи.рф Сухумскую ГЭС отдадут в аренду

По его словам, из всего лесосечного материала на внутренний рынок в основном идут хвойные породы.

Безопасное мореплавание

Министры также утвердили проект по подписанию договора о сотрудничестве и содействии реализации мероприятий по созданию национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Абхазии.

"Безопасность мореплавания – очень важная тема. В этом задействовано множество служб – пограничники, МЧС, экологи. Данный проект призван на первом этапе составить концепцию работы, а потом уже подготовить государственную программу", — сказал начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава.

По его словам, подписание договора не требует финансовых вложений.

Кто не работал, тот не…

Кабмин принял проект о внесении изменений в "Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию".

Пособие по беременности, как сказал председатель Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Амиран Какалия, выплачивается при непрерывном трудовом стаже сроком не менее года в размере 100 % среднего заработка из рассчета за последние 12 месяцев.

"Для тех, кто проработал менее 12 месяцев, размер пособия определяется путем деления суммы на чистый заработок, указанный на период за фактическое время работы. Нечеткая прежняя редакция этого пункта приводила к сложностям в расчете, так как отступала от общих правил по больничному листу. В более выгодном положении оказывались не женщины, постоянно работающие у работодателя, а женщины, устроившиеся на работу за короткое время до ухода в декрет", — отметил Амиран Какалия.

Как рассказал Какалия, при усыновлении ребенка пособие к отпуску выплачивается со дня официального оформления ребенка и до истечения 90 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка.

Платно-бесплатно

По решению Кабинета Министров, государственные учебные заведения, библиотеки, Академия наук Абхазии бесплатно будут обеспечиваться учебно-методической литературой, которая находится на балансе Комитета по государственной языковой политике.

"Согласно проекту, вся другая литература, которая остается после обеспечения всех структур учебно-методической литературой, будет продаваться. Книги, о которых идет речь, издавались в 2000 году, когда был основан Фонд по развитию абхазского языка", – сказал председатель Комитета по государственной языковой политике Нурбей Ломия.

Компенсируют

В Кабинете Министров определили категории граждан, которым будут выплачены компенсации за вклады, сделанные в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

"Из числа тех, кто прошел регистрацию в 2003 году выплаты гражданам, родившимся до 1990 года, а также их наследникам. Из числа тех, кто прошел регистрацию в 2012 году, выплаты будут гражданам, родившимся до 1970 года. И прошедшим регистрацию в 2015 году выплаты осуществятся гражданам, родившимся до 1960 года и наследникам граждан, родившихся до 1990 года", — сказала начальник Управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета Министров Элеонора Агрба.

Министр финансов Дмитрий Сериков добавил, что все позиции согласованы, необходимые средства для реализации распоряжения в 2018 году предусмотрены и будут выполнены в полном объеме.