Минздрав: 711 пациентов поступили в больницы в 2017 году после ДТП

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Согласно статистике за 2017 год, в лечебные учреждения поступило 711 пациентов с различными травмами в результате ДТП. Об этом заявил министр здравоохранения республики, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это существенные цифры", — отметил Тамаз Цахнакия.

Также он добавил, что в 2017 году, в соответствии с российско-абхазским соглашением о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, практически завершена работа над регистром инвалидов.

"Идет плановое периодическое пополнение документа новыми данными. На стадии завершения составление регистра больных сахарным диабетом", — сказал Цахнакия.

В ходе совещания отмечалось, что подписанные с российской стороной соглашения об ОМС и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан уже в ближайшее время послужат большим подспорьем для абхазской медицины, как в части амбулаторного обеспечения льготников, так и в направлении лечения по линии высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в России за счет ОМС.

В бюджете 2018 года представлен ряд новых целевых программ с целью развития здравоохранения Абхазии.

"В ключе модернизации системы здравоохранения одной из составляющих станет интегрирование медицинских учреждений и аптечных пунктов выдачи препаратов рецептурного отпуска, внедрение электронных рецептов. Это поможет осуществлять постоянный мониторинг соблюдения правил выписки рецептов и контроль за оборотом лекарственных препаратов, в то же время упростить саму процедуру получения препаратов", — сообщает пресс-служба Минздрава.

Помимо этого, министр дал поручения соответствующим управлениям Минздрава и главным специалистам по разработке проектов закона и нормативных актов, а также принятия мер по реорганизации системы здравоохранения.

Планируется открытие палаты реанимации и интенсивной терапии при инфекционной больнице. В 2018 году будут подведены итоги всеобщей диспансеризации населения. В этой связи особое внимание поручено уделять вопросам медицинской профилактики, ведь именно с профилактики начинается борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, борьба с сахарным диабетом, туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями.