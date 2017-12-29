29 декабря 1992 года: хлеба не будет

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Ночью выпал небольшой снег, но мокрый. Гололед, скользко. Сломались хрупкие ветви эвкалиптов. Люди из частных домов тут же выскочили с пилами и топорами и отнесли себе это топливо во дворы. Опять они! Всюду они поспевают. Простояла в очереди за хлебом с 5:00 до 9:00 утра. Люди окоченели на морозе. Пританцовывали. Старые, инвалиды, на костылях… Ноги стали нечувствительными. Потом, отчаявшись, стали барабанить в дверь завода: будет ли хлеб или мы напрасно коченеем", – рассказывает в своем дневнике пенсионерка.

Вышел пожилой грубый гвардеец, отругал за стук и сказал, чтобы уходили по домам.

"… не будет хлеба. Ни сейчас, ни вообще потом. Никогда, вроде. А гвардейцы уносили хлеб в мешках, горячий, еще пышущий жаром, весь в пару. Разошлись люди. А я пришла домой, взяла сумку с деньгами, палку–алабаща и поплелась по гололеду на рынок. Ведь кормит нас лишь он и черный рынок. Но и там почти пусто. Купила один килограмм кукурузной муки за 100 рублей и один килограмм мяса за 250 рублей", – написала Тарнава.

На обратном пути пенсионерка Людмила для топки собрала обломившиеся от снега ветки платана. Пришла домой и пожарила немного картошки. Хлеба не достала. Ноги так и не пришли в себя от утреннего холода на снегу в очереди. Все гвардейцы с их машинами, танками и танкетками исчезли из гостиницы "Турист". Там не осталось ни души. Куда – неизвестно, – писала Людмила.

"Русские все же сочувствуют абхазам. Нет-нет, да слышится: "Когда же вернутся наши абхазцы?" — Или "Абхазцы сейчас сильные…" — Если бы! Так и не знаю, на что рассчитывают там наши абхазцы. Сухум взять им не под силу, туда грузинские войска упорно не пускают, отбрасывают от Гумисты. А сколько может длиться это "великое сидение"? Лично я рассчитываю на упорство и упрямство Владислава Григорьевича", – говорится в архивном материале.

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