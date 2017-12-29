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Дольше обычного: режим работы транспорта новогодней ночью в Абхазии

© Фото: Саида Жиба
В Абхазии
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Время работы общественного транспорта в Абхазии продлят в новогоднюю ночь, но не в каждом районе республики.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Общественный транспорт Гагрского района будет ходить до 2 часов ночи, сказал Sputnik глава районной администрации Заур Бганба.

"Новый год, конечно, семейный праздник, но в новогоднюю ночь многие приезжают на главную елку, отмечают праздник. Для удобства их передвижения мы решили продлить работу общественного транспорта", — объяснил он.

По его словам, ежегодно на новогодние праздники в город приезжают туристы из России, поэтому работа маршруток и автобусов поможет им перемещаться по городу в новогоднюю ночь.

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В Гудаутском районе транспорт остановится позже обычного, но раньше, чем в соседнем Гагрском — движение продлено до полуночи.

Глава администрации Ткурчалского района Аида Чачхалия призналась, что продлевать работу районного транспорта не планируется, так как городское население небольшое, и люди самостоятельно будут передвигаться на личном автотранспорте.

Очамчырский и Галский районы также не планируют увеличивать время работы общественного транспорта, а администраций Гулрыпшского района заявили, что не обладают районным парком общественного транспорта.

Сведениями о том, как будет организовано курсирование общественного транспорта в новогоднюю ночь в Сухуме Sputnik не располагает. Предоставить редакции информацию по телефону в столичной администрации отказали, а на направленный официальный письменный запрос ответ к моменту написания материала так и не поступил.




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