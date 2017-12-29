"Новогодняя сказка" для маленьких ткуарчалцев

Sputnik, Анжелика Бения.

Эдик Поляков в Сухум из Ткуарчала приезжает не так часто, как ему хотелось бы. Столицу Абхазии он считает самым красивым городом в мире. Просто прогулка по центру — уже праздник, признался 11-летний мальчик. Но на этот раз вместе с Эдиком приехало из Ткуарчала 49 детей, и это была не простая прогулка по Сухуму.

Нас в семье семеро детей, – хвастался мне большой семьей Эдик. Потом быстро исправился, – восемь детей, один в животе, забыл.

"Четыре мальчика, три девочки. Скоро мальчиков и девочек будет поровну. Большая у нас семья, веселая. Хочу вместе с семьей приезжать в Сухум, но пока не получается", – отметил Эдик.

© Sputnik / Томас Тхайцук ТПП устроила праздник для детей из Ткуарчала

Оксана Аргун не отпустила сына одного в Сухум, ему пока восемь лет.

"Сын и его школьные друзья впервые на праздники приезжают в столицу. Дети довольны, и мы, родители, счастливы. Часто в суете, загруженные своими проблемами, мы забываем о мелочах, которые, на самом деле, кажутся нам мелочами. Для детей это светлые, яркие воспоминания. Пока они в этом возрасте, нужно постараться дать им больше радости, чтобы теплых воспоминаний из детства было больше", – сказала мама.

Дети из Ткуарчала успели за день посмотреть в Абхазском государственном театре драмы новогоднюю сказку "Как ежик Новый год спас", полакомиться бургерами. но самое важное их ждало у главной елки на Площади. У елки дети плясали, фотографировались с Дедом Морозом, играли с Ведьмой и Снегурочкой, водили хороводы – ни в чем себе не отказывали.

© Sputnik / Томас Тхайцук ТПП устроила праздник для детей из Ткуарчала

Возвращаться домой так быстро не хочется, признавались дети, ведь на часах еще нет и 18.00. Но дорога домой предстояла длинная, и дети с подарками от Деда Мороза быстро заполнили красный автобус.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава рассказала, что это благотворительная акция Палаты, и что детей из Ткуарчала выбрали не случайно.

"Так как дети в этом районе, к сожалению, обделены вниманием, мы посчитали необходимым постараться подарить маленьким ткуарчалцам праздник в преддверии Нового года", – сказала вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава", сказала – Тамила Мерцхулава.

Она добавила, что Торгово-промышленная палата и дальше будет продолжать организовывать благотворительные акции.

© Sputnik / Томас Тхайцук ТПП устроила праздник для детей из Ткуарчала

"Как бы ни казалось нам избитой и банальной фраза, что дети – это наше будущее, она по-прежнему имеет глубокий смысл. Мы считаем, что проводить благотворительные акции – одно из главных направлений нашей деятельности. Отрадно, что в последнее время в республике наблюдается динамика роста проведения таких акций, в которую вовлечены, как предприниматели, так и обычные граждане. Это очень важно, особенно в канун нового года. Особенно для детей", – считает вице-президент ТПП Абхазии.

Пользуясь случаем, Тамила Мерцхулава от имени руководства и коллектива ТПП поздравила бизнес-сообщество Абхазии и весь многонациональный народ республики с наступающим Новым 2018 годом, и пожелала всем мира, благополучия и процветания.