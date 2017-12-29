Прощание и надежда на встречу: леопард Виктория побежала в сторону Абхазии

Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустили назад в дикую природу 28 декабря 2017 года. На этом трогательном событии присутствовал Вадим Хинтба – житель села Лыхны, который поймал хищника и передал российским специалистам.

О том, как Виктория снова обрела свободу, и что при этом чувствовал ее спаситель, рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава Вадим Хинтба.

Главное – не опоздать

Вадим Хинтба и его друг Юрий Джения не могли себе позволить пропустить момент возвращения Виктории на свободу. Зная, какие в Сочи бывают автомобильные пробки, на один день раньше они выехали по направлению к Кавказскому заповеднику, где находилась Виктория.

"Нас встретили на границе и отвезли на территорию заповедника, где разместили в коттедже. Рано утром мы на вертолете вылетели на место выпуска Виктории. Ту красоту, которую мы видели в полете, не передать словами. На заснеженных холмах паслись олени и зубры. Было очень красиво", — поделился впечатлениями от полета над Кавказским хребтом Хинтба, и признался, что впервые увидел зубра вживую.

Гостям из Абхазии стало интересно, чем питаются зубры в зимнее время. Сотрудники заповедника объяснили, что этих животных не испугать морозами, так как у них густая шерсть, а питаются они травой, которую находят под слоем снега.

© Sputnik Бадри Есиава Награда за Викторию: жителей Лыхны отметили за поимку леопарда

На гребень горы Арцархва прилетели не только спасители Виктории из Лыхны, специалисты Кавказского заповедника, но и полный вертолет с журналистами, в том числе из Москвы. Все внимание было приковано к деревянному ящику, в котором затаился хищник.

По команде дверце ящика открылось, но Виктория не спешила покидать свое временное "пристанище".

"Секунд двадцать Виктория не выходила. Наверное, ее немного испугал звук мотора вертолета. Все ожидали, что она побежит прямо, но Виктория устремилась направо – в сторону Абхазии. Специалисты пошутили, что леопард снова побежал в Лыхны", — смеясь, рассказал Вадим Хинтба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Вадим Хинтба / АНО "Центр природы Кавказа" Вадим Хинтба присутствовал при выпуске леопарда Виктории в дикую природу

Камень с души



На душе стало легче, признался Вадим. Все это время его тяготило то, что именно он стал виновником "задержания" Виктории. Увидев, как она снова обрела свободу, Вадим обрадовался.

"Все-таки я не хотел, чтобы из-за меня леопард, который должен быть на воле, жил в клетке. В тот момент, когда она выбежала из ящика, я почувствовал облегчение на душе", — поделился житель села Лыхны.

© Фото: предоставлено Вадимом Хинтба Вадим Хинтба и сотрудники сочинского заповедника летят на гребень горы Арцархва, где выпустили на волю леопарда Виктория

Но переживания за своего временно подопечного не отпускали Вадима. Он поинтересовался у специалистов, накормили Викторию или нет перед тем, как выпустить.

"Мне сказали, что ее не кормили четыре дня, так как она должна сама найти себе еду, которой на территории заповедника достаточно. Специалистам виднее, конечно", — рассказал Вадим.

Попрощавшись со своей бывшей "пленницей", Вадим Хинтба поймал себя на мысли, что надеется на очередную встречу с Викторией. К слову, та самая клетка, по признанию Вадима, стоит на том же месте в Лыхны.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).