22:12 29 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Леопарда Викторию вернули в дикую природу

Прощание и надежда на встречу: леопард Виктория побежала в сторону Абхазии

Видео предоставлено АНО "Центр природы Кавказа"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (22)
101 0 0

Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустили назад в дикую природу 28 декабря 2017 года. На этом трогательном событии присутствовал Вадим Хинтба – житель села Лыхны, который поймал хищника и передал российским специалистам.

О том, как Виктория снова обрела свободу, и что при этом чувствовал ее спаситель, рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава Вадим Хинтба.

Главное – не опоздать

Вадим Хинтба и его друг Юрий Джения не могли себе позволить пропустить момент возвращения Виктории на свободу. Зная, какие в Сочи бывают автомобильные пробки, на один день раньше они выехали по направлению к Кавказскому заповеднику, где находилась Виктория.

"Нас встретили на границе и отвезли на территорию заповедника, где разместили в коттедже. Рано утром мы на вертолете вылетели на место выпуска Виктории. Ту красоту, которую мы видели в полете, не передать словами. На заснеженных холмах паслись олени и зубры. Было очень красиво", — поделился впечатлениями от полета над Кавказским хребтом Хинтба, и признался, что впервые увидел зубра вживую.

Гостям из Абхазии стало интересно, чем питаются зубры в зимнее время. Сотрудники заповедника объяснили, что этих животных не испугать морозами, так как у них густая шерсть, а питаются они травой, которую находят под слоем снега.

Вадиму Хинтба вручили благодарственное письмо от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятную грамоту Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря
© Sputnik Бадри Есиава
Награда за Викторию: жителей Лыхны отметили за поимку леопарда

На гребень горы Арцархва прилетели не только спасители Виктории из Лыхны, специалисты Кавказского заповедника, но и полный вертолет с журналистами, в том числе из Москвы. Все внимание было приковано к деревянному ящику, в котором затаился хищник.

По команде дверце ящика открылось, но Виктория не спешила покидать свое временное "пристанище".

"Секунд двадцать Виктория не выходила. Наверное, ее немного испугал звук мотора вертолета. Все ожидали, что она побежит прямо, но Виктория устремилась направо – в сторону Абхазии. Специалисты пошутили, что леопард снова побежал в Лыхны", — смеясь, рассказал Вадим Хинтба.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Вадим Хинтба / АНО "Центр природы Кавказа"
Вадим Хинтба присутствовал при выпуске леопарда Виктории в дикую природу

Камень с души

На душе стало легче, признался Вадим. Все это время его тяготило то, что именно он стал виновником "задержания" Виктории. Увидев, как она снова обрела свободу, Вадим обрадовался.

"Все-таки я не хотел, чтобы из-за меня леопард, который должен быть на воле, жил в клетке. В тот момент, когда она выбежала из ящика, я почувствовал облегчение на душе", — поделился житель села Лыхны.

Вадим Хинтба и сотрудники сочинского заповедника летят на гребень горы Арцархва, где выпустили на волю леопарда Виктория
© Фото: предоставлено Вадимом Хинтба
Вадим Хинтба и сотрудники сочинского заповедника летят на гребень горы Арцархва, где выпустили на волю леопарда Виктория

Но переживания за своего временно подопечного не отпускали Вадима. Он поинтересовался у специалистов, накормили Викторию или нет перед тем, как выпустить.

"Мне сказали, что ее не кормили четыре дня, так как она должна сама найти себе еду, которой на территории заповедника достаточно. Специалистам виднее, конечно", — рассказал Вадим.

Попрощавшись со своей бывшей "пленницей", Вадим Хинтба поймал себя на мысли, что надеется на очередную встречу с Викторией. К слову, та самая клетка, по признанию Вадима, стоит на том же месте в Лыхны.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (22)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Снежная принцесса на сцене Русского драматического театра имени Искандера
Полтора часа на спасение Нового года: сказка от РУСДРАМа
Новый и современный: церемония открытия противотуберкулезного диспансера в Гулрыпше
Новый и современный: церемония открытия противотуберкулезного диспансера в Гулрыпше
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia