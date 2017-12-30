Абхазский зять: история француза Жан-Марка Данто

О том, почему француз Жан-Марк Данто решил покинуть свою историческую родину и стать жителем Абхазии читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Для Абхазии довольно редки примеры, когда иностранцы, в особенности европейцы, приезжают в республику и становятся постоянными жителями страны. Одним из таких людей стал француз Жан-Марк Данто.

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Из Франции в Абхазию

До судьбоносного приезда в Абхазию Жан-Марк жил в большом французском портовом городе Сен-Назер и, по его словам, не планировал когда-либо надолго покидать родные места. Учился он в университете английского Ноттингема. Получив высшее образование, он начал работать в гуманитарной организации "Движение против голода" в 1995 году.

"Я находился в Анголе, когда меня позвали приехать в Абхазию. Организации нужен был инженер-строитель для расчетных проектов, и 22 июля 1997 года я приехал в Абхазию", — говорит Жан-Марк.

Изначально планировалось, что француз останется в Абхазии на один месяц, чтобы сделать сметы для ремонта школы в Очамчырском районе.

"Но так как организация не смогла найти другого инженера за такие короткие сроки, меня попросили остаться", — рассказал француз.

Не сравнить с Анголой

Жан-Марк приехал в Абхазию в тяжелое послевоенное время, однако он признается, что состояние в республике было намного лучше, чем в воевавшей Анголе, откуда он направился в Абхазию.

"Я находился в Анголе почти год, там шла война, были очень большие разрушения. Для меня не было большого удивления от увиденного в Абхазии. Конечно, разрушения в республике были тяжелые, жизнь была трудная, но в сравнении с Анголой для меня здесь была "пятизвездная" миссия", — вспоминает француз.

В Абхазии Жан-Жак занимался строительством и ремонтом больниц, школ, других социально-важных объектов.

"Позже я перешел в другую организацию под названием "Первичная помощь", в ней мы занимались ремонтами крыш для того, чтобы спасти здания, это были пяти и девятиэтажные дома в Очамчыре, Ткуарчале и Сухуме", — говорит он.

Проработав полтора года в этой организации, Жан-Марк решает помогать республике в разминировании территории Абхазии.

"Я устроился в "HALO Trust", там я семь лет занимался разминированием. У нас тогда работало порядка 500 человек, это была одна из самых крупных организаций в Абхазии в этот момент. Работа была и тяжелая, и опасная, несколько наших саперов подорвались на минах, но это была очень интересная работа в том плане, что когда видишь результат, это радует", — отмечает Жан-Марк.

Он рассказывает, что за 12 лет организации удалось практически полностью очистить территорию Абхазии от пехотных мин.

"Это говорит о том, что в Абхазии совсем нет мин, но на всех территориях, где была информация о том, что есть мины, мы очистили. Это первый случай в мире, что одна страна была полностью разминирована", — говорит он.

Абхазский зять

Пребывание в Абхазии Жан-Марка в Абхазии затянулось не только в связи с его занятостью на работе.

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"Здесь я встретился с моей будущей супругой, это стало наверно главным фактором, почему я все же остался здесь", — отмечает француз с улыбкой.

Вместе с супругой Жан-Марк растит троих детей, старший из них учится во Франции, ему уже 18 лет. "Несмотря на то, что мы живем в Абхазии, у нас сохранилась связь с Францией, там учится старший ребенок", — рассказывает он.

В Абхазии Жан-Марк открыл свое дело и занимается любимым делом, которое связано с его профессией, его фирма занимается установкой пластиковых окон в домах.

Жан-Марк рассказывает, что с самого начала отношение к нему в Абхазии было очень доброжелательным.

"Ко мне всегда относились великолепно, меня в Абхазии очень тепло встретили и всегда были очень вежливы. В любом месте бывают разные моменты, но в основном здесь я чувствую себя очень комфортно", — отметил француз.

По словам Жан-Марка у него в Абхазии уже есть свой круг друзей, с которыми он общается и говорит, что Абхазия стала для него родным домом.