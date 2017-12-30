"Мокрый" Новый год: 2018-й Абхазия встретит с дождем

По наблюдениям синоптиков, снега в Абхазии в январе не ожидается.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В новогоднюю ночь в Абхазии будет небольшой дождь, сообщила Sputnik метеоролог Лариса Ахба.

"В субботу после обеда погода изменится, и в новогоднюю ночь пойдет небольшой дождь. 1 января также будет дождливо, однако он продлится до обеда, затем, погода прояснится", — добавила она.

Со 2 по 4 января, погода установится солнечная, будет тепло, отметила Лариса Ахба.

"4 января вечером может пойти дождь, с 5 по 8 января осадков не будет", — подчеркнула она.

По ее словам, синоптики пока не прогнозируют, когда в Абхазии может пойти снег. Она добавила, что по наблюдениям метеорологов, в январе снега в республике не будет.