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"Мокрый" Новый год: 2018-й Абхазия встретит с дождем

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (565)
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По наблюдениям синоптиков, снега в Абхазии в январе не ожидается.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В новогоднюю ночь в Абхазии будет небольшой дождь, сообщила Sputnik метеоролог Лариса Ахба.

"В субботу после обеда погода изменится, и в новогоднюю ночь пойдет небольшой дождь. 1 января также будет дождливо, однако он продлится до обеда, затем, погода прояснится", — добавила она.

Со 2 по 4 января, погода установится солнечная, будет тепло, отметила Лариса Ахба.

"4 января вечером может пойти дождь, с 5 по 8 января осадков не будет", — подчеркнула она.

По ее словам, синоптики пока не прогнозируют, когда в Абхазии может пойти снег. Она добавила, что по наблюдениям метеорологов, в январе снега в республике не будет.

Темы:
Погода в Абхазии (565)



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