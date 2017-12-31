Первая культурная неделя: что ждет Сухум в начале 2018 года

Бадрак Авидзба, Sputnik

Дома культуры в районах Абхазии проведут новогодние спектакли и представления под конец 2017 года и уйдут на заслуженный отдых. Культурная жизнь в первую неделю нового года будет разворачиваться в столице.

Афиша культурных событий с 1 по 7 января.

Абхазский драматический театр

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба подготовил для детей новогодний спектакль "Как Ежик новый год встречал". Маленьких зрителей ждет захватывающее новогоднее зрелище со 2 по 6 января, начало в 11.00 и 13.00 часов.

Главный герой сказки – Ежик, который решил нарушить все законы природы и встретить с лесными жителями Новый год. Ежик становится свидетелем коварных событий и одним из ключевых героев, который спасает праздник. Работа над новой детской постановкой началась три месяца назад. Режиссер новогоднего спектакля Алхас Шамба.

РУСДРАМ

Со 2 по 5 января в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера покажут новогодний спектакль "Снежная принцесса". Это музыкальный спектакль на тему разных сказок, где будут герои из мультипликационных фильмов, Снежная королева, Шрек, олень, белый медведь и другие любимые детьми персонажи. Начало спектакля в 11.00 и 13.00.

Режиссер спектакля – Джамбул Жордания, сценарий подготовил РУСДРАМ, художник-постановщик – Виталий Кацба, художники по свету – Георгий Лейба и Алексей Шамба.

У главной елки страны

Приятный сюрприз будет ждать жителей и гостей столицы у главной елки страны на площади Свободы. Управление культуры города Сухум проведет новогодние представления для детей 5 и 6 января в 18.00 часов. У елки состоятся интерактивные игры, в это же время состоится световое представление "Принцесса и бабочка".

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.