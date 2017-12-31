Большие живые и искусственные: какие елки наряжают в Абхазии

Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В этом году в Абхазии живым елкам больше предпочитают искусственные, которые переполнили соцсети.

Пользователь Instagram Салима Даутия нарядила искусственную елку очень красочна в два цвета – красный и цвет золота. В роли елочных игрушек выступили цветы, шары и венецианские маски. Рождественское дерево получилось очень богато и красочно.

Публикация от Salima Dautia (@sseleste_) Дек 28, 2017 at 1:20 PST

Вот еще одна искусственная елка, украшенная игрушками в красные и золотистые цвета.

Публикация от as'ka (@asidabartsits) Дек 27, 2017 at 2:46 PST

Сухумчанка Алина Задикян тоже выбрала искусственную елку. Но украсила она ее белыми и цвета золота игрушками.

A post shared by @alina_zadikyan on Dec 29, 2017 at 9:54am PST

Публикация от @alina_zadikyan Дек 29, 2017 at 9:54 PST

Еще одна любительница искусственного Рождественского дерева – Амина Соколова – украсила елку в три цвета – красный, синий и цвет золота.

Публикация от Амина Соколова (@amina_sokolova) Дек 29, 2017 at 1:26 PST

Необычной и красивой получилась белая елка Сусанны Садзба, которая украсила ее в синий и оранжевый цвет.

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Пользователь Instagram Фатима Чанба украсила елку белыми и золотистыми ангелочками.

Публикация от @fatima__chanba Дек 29, 2017 at 6:56 PST

А вот любительница живого Рождественского дерева. Пользователь Instagram Илона Камкия, сфотографировалась на фоне большой живой елки, украшенной красными, золотистыми и синими игрушками.

Публикация от 🌹Abkhazian State University🌹 (@ilona_kamkiya__) Дек 29, 2017 at 12:58 PST

Некоторые искусственным и настоящим предпочитают елки, сделанные своими руками.