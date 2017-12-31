21:34 31 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Предновогодняя столица

Большие живые и искусственные: какие елки наряжают в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия готовится к Новому году (38)
4810

Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В этом году в Абхазии живым елкам больше предпочитают искусственные, которые переполнили соцсети.

Пользователь Instagram Салима Даутия нарядила искусственную елку очень красочна в два цвета – красный и цвет золота. В роли елочных игрушек выступили цветы, шары и венецианские маски. Рождественское дерево получилось очень богато и красочно.

Вот еще одна искусственная елка, украшенная игрушками в красные и золотистые цвета.

Сухумчанка Алина Задикян тоже выбрала искусственную елку. Но украсила она ее белыми и цвета золота игрушками.

A post shared by @alina_zadikyan on Dec 29, 2017 at 9:54am PST

Публикация от @alina_zadikyan Дек 29, 2017 at 9:54 PST

Еще одна любительница искусственного Рождественского дерева – Амина Соколова – украсила елку в три цвета – красный, синий и цвет золота.

Необычной и красивой получилась белая елка Сусанны Садзба, которая украсила ее в синий и оранжевый цвет.

Пользователь Instagram Фатима Чанба украсила елку белыми и золотистыми ангелочками.

Публикация от @fatima__chanba Дек 29, 2017 at 6:56 PST

А вот любительница живого Рождественского дерева. Пользователь Instagram Илона Камкия, сфотографировалась на фоне большой живой елки, украшенной красными, золотистыми и синими игрушками.

Некоторые искусственным и настоящим предпочитают елки, сделанные своими руками.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (38)



Главные темы

  • Новогодний стол
    Постный новогодний стол с абхазским акцентом

    Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.

    28
  • Новогодний салат
    Новогодний стол: ТОП-10 блюд

    Новый Год – самый любимый праздник у подавляющего большинства россиян, который, по традиции, лучше всего отмечать в кругу семьи за праздничным столом. Спутник составил Топ-10 традиционных российских блюд для новогодней ночи.

    11
  • Предновогодняя столица
    Первая культурная неделя: что ждет Сухум в начале 2018 года

    Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий.

    53

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Предновогодняя столица
Новогодний Сухум
Сбылось или нет: жители Абхазии рассказали Sputnik, как прошел 2017 год
Сбылось или нет: жители Абхазии рассказали Sputnik, как прошел 2017 год
Холодная незнакомка: неизвестные факты о Снегурочке
Неизвестные факты о Снегурочке

Соцсети

Sputnikabkhazia