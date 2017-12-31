Большие живые и искусственные: какие елки наряжают в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
В этом году в Абхазии живым елкам больше предпочитают искусственные, которые переполнили соцсети.
Пользователь Instagram Салима Даутия нарядила искусственную елку очень красочна в два цвета – красный и цвет золота. В роли елочных игрушек выступили цветы, шары и венецианские маски. Рождественское дерево получилось очень богато и красочно.
Вот еще одна искусственная елка, украшенная игрушками в красные и золотистые цвета.
Сухумчанка Алина Задикян тоже выбрала искусственную елку. Но украсила она ее белыми и цвета золота игрушками.
Еще одна любительница искусственного Рождественского дерева – Амина Соколова – украсила елку в три цвета – красный, синий и цвет золота.
Необычной и красивой получилась белая елка Сусанны Садзба, которая украсила ее в синий и оранжевый цвет.
Пользователь Instagram Фатима Чанба украсила елку белыми и золотистыми ангелочками.
А вот любительница живого Рождественского дерева. Пользователь Instagram Илона Камкия, сфотографировалась на фоне большой живой елки, украшенной красными, золотистыми и синими игрушками.
Некоторые искусственным и настоящим предпочитают елки, сделанные своими руками.