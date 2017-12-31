Обезоруживал врага без единого выстрела: история Хакибея Айба

О том, за что был награжден Хакибей Айба орденом Красного Знамени, как преобразился колхоз "Лыхны" при его руководстве и почему он не разрешал членам семьи покупать черный хлеб и рыбу, корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказала дочь Хакибея Айба, Фатима Айба.

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"Моя трудовая деятельность с 1937 по 1999 год проходила в сложных государственных условиях. Трудовой стаж составляет 53 года, из них четыре года непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении западноевропейских государств: Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Закончил войну 9 мая 1945 года. На фронте я воевал полных четыре года. В годы мирного строительства за организаторские способности и получение рекордного количества урожая удостоился высокого звания Героя Социалистического Труда. Так я завершил свою трудовую деятельность во имя мира и независимости нашей Родины", — так писал в своей автобиографии Герой Социалистического Труда, ветеран Великой Отечественной войны Хакибей Айба.

Родился Хакибей Айба 31 декабря 1917 года в селе Абгархыку в крестьянской семье. В 1939 году его призвали на службу в Красную Армию. К началу Великой Отечественной войны политрук Хакибей Айба уже окончил Киевское военно-политическое училище. Тут его и застала Великая Отечественная война.

Фронтовая жизнь Хакибея Айба

В составе 426-го артиллерийского полка 6-й танковой армии в должности политрука, комиссара полка, а позднее командира полка Хакибей Айба прошел с боями Венгрию, Чехословакию, Австрию.

Из рассказов моего отца, самым памятным событием на войне стал случай, когда он смог без единого выстрела разоружить вражескую группировку, вспоминает Фатима Айба.

"В ночь на 9 мая 1945 года Совинфорбюро сообщило об окончании войны, но под утро отец услышал сигнал дозорного. К ним направлялась вражеская колонна, и папа на бронетранспортере направился к ним. Он кричал им: "Война закончилась!", "Сдавайтесь!". Они остановились. Так вражеская группировка была разоружена без единого выстрела. За эту операцию отца наградили орденом Красного Знамени. Таких боевых эпизодов из фронтовой жизни отца очень много. Он практически не рассказывал о войне дома. Делился своими воспоминаниями о военных годах в дни Великой Победы, когда ветераны собирались у нас за праздничным столом", — вспоминает Фатима Айба.

Победу он встретил под Прагой и потом часто делился своими воспоминаниями о том, что они с друзьями очень завидовали тем, кто дошел до Берлина.

В конце 1945 года майор Хакибей Айба вернулся домой, в свою родную Абхазию. На груди у доблестного защитника Родины сверкали высокие награды: ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I, II степеней, множество медалей.

из архива семьи Айба Хакибей Айба

На передовую с Айба

После войны идею продолжить учебу и обучать детей в школе Хакибею Айба пришлось оставить. Нужно было поднимать народное хозяйство, а квалифицированных специалистов не хватало. И Хакибей Айба был направлен в Москву на курсы в системе Министерства заготовок. Затем восемь лет он отдал работе уполномоченного Министерства заготовок в Гудауте. В 1955 году Айба направили на работу председателем колхоза села Аацы.

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"Имея опыт идеологической работы среди масс, отец быстро нашел общий язык с колхозниками, наладил трудовую дисциплину. Двенадцать лет он руководил хозяйством в Аацы. В период его руководства селом здесь были построены Дом культуры, асфальтирована дорога, построена ферма, что в результате привело и к высоким трудовым показателям сельчан", — рассказывает Фатима.

В 60-х годах по рекомендации райкома партии Хакибей Айба был направлен руководить самым крупным в Гудатском районе колхозом — лыхненским. На протяжении 26 лет Хакибей Айба был председателем этого колхоза.

"Годы его правления стали расцветом одного из самых больших сел Гудаутского района. Более четверти века поистине неутомимой работы привели к рекордно высоким показателям. Колхоз стал одним из передовых в Абхазии, неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем высших союзных органов, постоянно участвовал в ВДНХ. Хакибей Кажович сумел построить в селе много замечательных объектов – Дворец культуры вместе с административным корпусом правления села, школу, памятник погибшим лыхненцам в годы Великой Отечественной войны, ферму. Отец радовался, что жизнь сельских жителей стал улучшаться. Гордился каждым тружеником", — делится воспоминаниями она.

Без рыбы и черного хлеба

В Абхазии не проходило ни одно мероприятие без Хакибея Айба. Он активно участвовал в общественно-политической жизни страны. По словам дочери Айба, они редко видели своего отца, но всегда чувствовали его заботу.

"Мы отца практически не видели. Он был постоянно на работе. Уезжал на работу рано утром, приезжал поздно ночью, только мать его провожала и встречала. Он был очень внимательным, заботливым отцом, но в тоже время очень строгим. Несмотря на то, что у него была служебная машина, в школу мы ходил пешком. Не баловал нас никогда. Он заложил прекрасные традиции в нашей семье. Прожил достойную жизнь", — отмечает дочь.

© Фото: из архива семьи Айба Хакибей Айба

У Хакибея Кажовича была одна просьба ко всем членам семьи, продолжает свой рассказ Фатима, он не хотел, чтобы в доме была рыба и черный хлеб.

"К нам приезжали очень часто друзья и коллеги отца. Мы накрывали большие праздничные столы. С каждым годом папа все реже рассказывал о войне, он даже никогда не говорил, почему он не хочет, чтобы в доме была рыба и черный хлеб. Мы с мамой всегда говорили, что, наверно, наелся в годы войны", — вспоминает Фатима Айба.

из архива семьи Айба Хакибей Айба

По словам дочери, Хакибей Айба до последних дней сопереживал всему тому, что происходило в Абхазии и в мире в целом.

Хакибей с супругой Лялей Мукба воспитали двоих сыновей и дочь. Старший сын Валерий — Герой Абхазии, дочь — кардиолог, а сын Василий — кавалер ордена Леона. У Хакибея Кажовича девять внуков и пять правнуков.

Героя Социалистического Труда, ветерана Великой Отечественной войны, депутата Верховного Совета СССР трех созывов, кавалера ордена "Ахьдз-апша" II степени Хакибея Айба не стало 7 ноября 2016 года.