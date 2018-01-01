Снежный, взрывной и юбилейный: чем запомнился 2017 год в Абхазии

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Аҵаа Бабаду обещает снег на Старый Новый год Главный герой Нового года побывал в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия, поздравил коллектив и всех жителей страны с праздником. Он пожелал всегда интересных и добрых новостей Абхазии. 184

Пройди тест: угадай, из каких стран эти девушки "Девушки бывают разные", поется в известной песне. Их отличают цвет волос и глаз, одежда, украшения и даже манера поведения 76