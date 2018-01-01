Песни, танцы и фейерверки на площади: Абхазия в Новом году

Бадри Есиава, Sputnik
Вокал и брэйк-данс под национальную музыку
К часу первой новогодней ночи Площадь свободы в Сухуме была заполнена сотнями горожан и гостей столицы. Еще до начала праздничного концерта один за другим фейерверки озаряли главную елку страны, место народного гуляния, а громкие петарды то и дело взрывались под ногами людей. Атмосфера была поистине новогодней и веселой.
На сцену вышли ведущие праздничного концерта Артур Лакрба и Нарсоу Абухба, которые поприветствовали горожан и передали слово главе администрации столицы Адгуру Харазия. Он поздравил всех с Новым годом и пожелал народу республики мира и благополучия.
Старт дан. Сцену "зажгли" такие именитые звезды абхазской эстрады, как Людмила Гунба, Хибла Мукба, Джимми Шумения, Мана, Саида Габния, Авто Канджария и многие другие.
Организаторы торжества приготовили зрителям сюрприз, предоставив им возможность не только слушать и видеть своих любимых артистов, но и стать частью этого шоу. Концерт носил конкурсный характер. Певцов разделили на две команды, после каждого выступления зрители должны были аплодисментами решить, кто победил в музыкально поединке, а кому придется подождать до следующего праздника. За победу присуждалась новогодняя елочная игрушка.
Артисты продемонстрировали все свое умение, не жалели сил и сумели разжечь публику, которой даже легкий дождик не "подмочил" настроение. К счастью, осадки продолжались недолго и празднику ничего не угрожало. За этим, кстати говоря, пристально следили сотрудники правоохранительных органов.
Песни на абхазском, русском и других иностранных языках настолько раззадорили зрителей, что они не могли удержаться и пускались в пляс вместе со своими кумирами, несмотря на тесноту.
Особый восторг, судя по возгласам и овациям, вызвало выступление ансамбля "Адаул", артисты которого своей игрой на барабанах, казалось, смогли разбудить даже самого сонного зрителя.
Из того, что происходило на сцене, пожалуй, самым необычным стал симбиоз национального танца под ритмы современной, а моментами, клубной музыки, плавно перешедшей в брэйк-данс. Зрелищность и нестандартность такого подхода усилило появление на сцене финалистки танцевального проекта "Ты супер!Танцы" телеканала НТВ Милены Тачулия с кувшином на плече. Публика была щедра на аплодисменты.
Ожидания и Дед мороз в боксерских перчатках
Вступая в новый год, каждый ждет от него чего-то особенного, надеется, что в этот раз уж точно сбудутся его мечты, а цели будут достигнуты. Несмотря на то, что при виде камеры многие разбегались в разные стороны, корреспондентам Sputnik Абхазия удалось пообщаться с жителями и гостями Сухума.
"В новом году, конечно же, жду всего самого хорошего и раз я встречаю этот праздник в Абхазии, значит так и будет. А праздник сегодня просто великолепный", — поделилась гостья из Санкт-Петербурга Виктория.
Маленькая Арнелла долго не могла решиться рассказать нам о том, что она загадала Деду морозу на Новый год, видимо, боялась, что ее желание не сбудется. Получив поддержку и одобрение мамы, она прошептала, что очень хотела большую куклу, и теперь она у нее есть.
Не смогли пройти мимо Деда мороза в боксерских перчатках. Несмотря на спортивный (бойцовский) атрибут, он был дружелюбен и щедр на теплые новогодние пожелания.
"Сегодня такой большой праздник и хочется верить, что в новом году все будет на высшем уровне, чтоб все было супер. Желаю всему народу Абхазии добра и любви", — сказал "дедушка".
Гармонично вписался в атмосферу и круг молодежи Вассарион Читанава, который пришел на праздник национальном костюме и папахе. Он пожелал в новом году веселья и гармонии в каждом доме.
Довольными торжеством остались абхазы из Турции, которые приехали встретить праздник в кругу своих друзей и родственников.
"Я уже третий раз встречаю Новый год в Абхазии. В этом году я приехал со своими друзьями и нам очень нравится праздник, который сейчас здесь проходит. Желаем всем жителям Абхазии, чтобы в будущем все у них было хорошо, здоровья им и богатства", — сказал Бахадыр Губаз, и добавил, что больше всего из концертной программы его впечатлили национальные танцы.
На часах три часа ночи, но никто не спешит домой. Ведущие концерта, подсчитав "трофеи" артистов в виде елочных игрушек, которые им достались по решению зрителей, объявили ничью.
"Победила дружба", — вынес решение Артур Лакрба и попросил публику не расходится, так как с минуты на минуту начнется салют.
После этих слов в сторону бывшего здания Совмина были направлены сотни телефонов и фотоаппаратов. Спустя некоторое время, фотографии и видео красочного новогоднего салюта пополнили странички социальных сетей пользователей.