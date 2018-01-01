Песни, танцы и фейерверки на площади: Абхазия в Новом году

Ярко и весело встретил новый 2018 год Сухум, на главной площади которого Администрация города организовала праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады и инструментальных, танцевальных коллективов.

Бадри Есиава, Sputnik

Вокал и брэйк-данс под национальную музыку

К часу первой новогодней ночи Площадь свободы в Сухуме была заполнена сотнями горожан и гостей столицы. Еще до начала праздничного концерта один за другим фейерверки озаряли главную елку страны, место народного гуляния, а громкие петарды то и дело взрывались под ногами людей. Атмосфера была поистине новогодней и веселой.

На сцену вышли ведущие праздничного концерта Артур Лакрба и Нарсоу Абухба, которые поприветствовали горожан и передали слово главе администрации столицы Адгуру Харазия. Он поздравил всех с Новым годом и пожелал народу республики мира и благополучия.

© Sputnik Встреча Нового года в Сухуме

Старт дан. Сцену "зажгли" такие именитые звезды абхазской эстрады, как Людмила Гунба, Хибла Мукба, Джимми Шумения, Мана, Саида Габния, Авто Канджария и многие другие.

Организаторы торжества приготовили зрителям сюрприз, предоставив им возможность не только слушать и видеть своих любимых артистов, но и стать частью этого шоу. Концерт носил конкурсный характер. Певцов разделили на две команды, после каждого выступления зрители должны были аплодисментами решить, кто победил в музыкально поединке, а кому придется подождать до следующего праздника. За победу присуждалась новогодняя елочная игрушка.

© Sputnik / Константин Грецов / Бадри Есиава Барабаны, брейк-данс и салют: как встречали Новый год в Сухуме

Артисты продемонстрировали все свое умение, не жалели сил и сумели разжечь публику, которой даже легкий дождик не "подмочил" настроение. К счастью, осадки продолжались недолго и празднику ничего не угрожало. За этим, кстати говоря, пристально следили сотрудники правоохранительных органов.

Песни на абхазском, русском и других иностранных языках настолько раззадорили зрителей, что они не могли удержаться и пускались в пляс вместе со своими кумирами, несмотря на тесноту.

Особый восторг, судя по возгласам и овациям, вызвало выступление ансамбля "Адаул", артисты которого своей игрой на барабанах, казалось, смогли разбудить даже самого сонного зрителя.

© Sputnik Встреча Нового года в Сухуме

Из того, что происходило на сцене, пожалуй, самым необычным стал симбиоз национального танца под ритмы современной, а моментами, клубной музыки, плавно перешедшей в брэйк-данс. Зрелищность и нестандартность такого подхода усилило появление на сцене финалистки танцевального проекта "Ты супер!Танцы" телеканала НТВ Милены Тачулия с кувшином на плече. Публика была щедра на аплодисменты.

Ожидания и Дед мороз в боксерских перчатках

Вступая в новый год, каждый ждет от него чего-то особенного, надеется, что в этот раз уж точно сбудутся его мечты, а цели будут достигнуты. Несмотря на то, что при виде камеры многие разбегались в разные стороны, корреспондентам Sputnik Абхазия удалось пообщаться с жителями и гостями Сухума.

"В новом году, конечно же, жду всего самого хорошего и раз я встречаю этот праздник в Абхазии, значит так и будет. А праздник сегодня просто великолепный", — поделилась гостья из Санкт-Петербурга Виктория.

Маленькая Арнелла долго не могла решиться рассказать нам о том, что она загадала Деду морозу на Новый год, видимо, боялась, что ее желание не сбудется. Получив поддержку и одобрение мамы, она прошептала, что очень хотела большую куклу, и теперь она у нее есть.

Не смогли пройти мимо Деда мороза в боксерских перчатках. Несмотря на спортивный (бойцовский) атрибут, он был дружелюбен и щедр на теплые новогодние пожелания.

"Сегодня такой большой праздник и хочется верить, что в новом году все будет на высшем уровне, чтоб все было супер. Желаю всему народу Абхазии добра и любви", — сказал "дедушка".

Гармонично вписался в атмосферу и круг молодежи Вассарион Читанава, который пришел на праздник национальном костюме и папахе. Он пожелал в новом году веселья и гармонии в каждом доме.

© Sputnik Встреча Нового года в Сухуме

Довольными торжеством остались абхазы из Турции, которые приехали встретить праздник в кругу своих друзей и родственников.

"Я уже третий раз встречаю Новый год в Абхазии. В этом году я приехал со своими друзьями и нам очень нравится праздник, который сейчас здесь проходит. Желаем всем жителям Абхазии, чтобы в будущем все у них было хорошо, здоровья им и богатства", — сказал Бахадыр Губаз, и добавил, что больше всего из концертной программы его впечатлили национальные танцы.

На часах три часа ночи, но никто не спешит домой. Ведущие концерта, подсчитав "трофеи" артистов в виде елочных игрушек, которые им достались по решению зрителей, объявили ничью.

"Победила дружба", — вынес решение Артур Лакрба и попросил публику не расходится, так как с минуты на минуту начнется салют.

© Sputnik Праздничный салют

После этих слов в сторону бывшего здания Совмина были направлены сотни телефонов и фотоаппаратов. Спустя некоторое время, фотографии и видео красочного новогоднего салюта пополнили странички социальных сетей пользователей.