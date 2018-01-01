Пожар и аварии: хроника происшествий в новогоднюю ночь

О том, как прошла новогодняя ночь в Абхазии, корреспонденту Sputnik рассказали в МЧС Абхазии и в районных отделениях милиции.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Сария Кварацхелия. В ночь с 31 декабря на 1 января в Гудаутском районе ранним утром примерно в 4.00 загорелась апацха "Адзыхь" (Родник-ред.).

Возгорание, по словам заместителя начальника пожарной службы по Гудаутскому району Игоря Чанба, вспыхнуло из-за замыкания.

"Пожар начался с крыши здания. Вся апацха сгорела, — сказал Чанба. — Но, слава богу, жертв нет".

В Гудаутском районе также произошло два ДТП. Согласно данным дежурной части милиции по Гудаутскому району, пострадавших нет.

В Сухуме в новогоднюю ночь сгорели две пальмы по улице Воронова и по улице Гулия.

В Гулрыпше, как сообщили в дежурной части милиции по району, ночью 1 января застрелился местный житель.