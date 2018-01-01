Счастливое пополнение: как прошла новогодняя ночь в роддомах Абхазии

Как рассказала Sputnik врачи Центрального и районных родильных домов, в новогоднюю ночь родилось пять здоровых ребенка.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухумском роддоме родилось четыре здоровых и замечательных ребенка, рассказала Sputnik врач Сухумского роддома Оксана Читанава.

"Две девочки и два мальчика. Самой первой родилась девочка весом 3 килограмма 970 граммов и ростом 55 сантиметров. Мама ребенка Диана Айба-Трапш", — пояснила Читанава.

Немного позже родилась еще одна девочка, а потом уже два мальчика. Все дети здоровы.

"Прежде всего я хочу поздравить жителей Абхазии с наступившим Новым годом. Этот прекрасный праздник с нетерпением ждут и взрослые и дети. И я хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, и чтобы всегда рядом были близкие и родные люди. А семьям — достаток, и чтобы звучал всегда веселый смех", — поздравила Читанава.

В Гудаутском роддоме 31 января родился мальчик весом 3 килограмма 900 граммов. По словам врачей, мальчик родился здоровым.

В других районных роддомах в новогоднюю ночь никто не родился.