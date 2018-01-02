Единоборства, футбол и гонки: победы спортсменов из Абхазии в 2017 году

2017 год стал для Абхазии одним из самых успешных в области спортивных достижений. Абхазские спортсмены и команды одержали победы не только внутри страны, но и за ее пределами. Информационное агентство Sputnik подготовило список самых ярких побед в уходящем году.
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.