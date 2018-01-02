Настоящий абхазский: как "звучит" календарь

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© Sputnik Леон Гуния

На заседании Государственной комиссии по государственному языку при президенте Абхазии 18 мая было принято решение утвердить названия месяцев на абхазском языке.

Исходя из своей жизнедеятельности, абхазы создали свои названия месяцев года. Они связаны с хозяйственной деятельностью и многочисленными традиционными праздниками абхазов.

Исконно абхазские названия месяцев были опубликованы в азбуке, изданной в 1906 году. Составитель ее второй части "Статьи для чтения и письменных работ" — известный педагог, "дедушка абхазской школы" Фома Эшба.

"Названия месяцев у абхазцев выведены из жизни и означают или время сельскохозяйственных занятий, или время того или иного праздника и обычая", — пишет Эшба.

Так он отмечает, что название хәажәкыра (март) происходит от обычая изготовлять в первый день Великого поста маленькие пирожки, в один из которых вкладывается какая-либо монетка или маленький сучок, кому достанется такой пирожок, тот считается счастливым.

Название для того или другого месяца абхазы давали из своей хозяйственной деятельности, например Лаҵара (сеять), или же названия месяцев связано с многочисленными праздниками абхазов – Мшаԥы (Пасха). Также названия месяцев связаны с природными особенностями Ԥхынҷкәын – Декабрь (Юное лето).




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