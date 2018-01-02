Спортивный чемпионат для более 1,5 тыс служащих ЮВО стартовал в Абхазии

Соревнование будет проходить на плацу, на стадионе, на спортивных площадках, а также в специально отведенных помещениях военной базы.

СУХУМ 2 янв —Sputnik. Свыше 1,5 тысяч военнослужащих примут участие в спортивном чемпионате, который стартовал на российской военной базе в Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"В различных атлетических и силовых состязаниях, в том числе по мини-футболу, эстафетах, перетягиванию каната, гирям, подтягиванию на перекладине, примут участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих различных категорий: от солдата до офицера", — говорится в сообщении.

Также в рамках чемпионата будут проведены так называемые «новогодние старты» — забеги на 1 и 3 километра.

© Sputnik Бадри Есиава "Кинодесант" высадился на Седьмой военной базе ЮВО

Этапы соревнований будут проводиться на плацу, стадионе, спортивных площадках и специально отведенных помещениях военной базы. В составе судейской коллегии от каждого подразделения участников выступают наиболее подготовленные военнослужащие и инструкторы по физической подготовке военного соединения, пояснили в пресс-службе.

В завершении чемпионата победителям в личных и командных первенствах в торжественной обстановке будут вручены памятные и сладкие призы, а также подарки и грамоты. Физкультурное мероприятие продлится до конца новогодних каникул.