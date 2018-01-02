2 января 1993 года: критическая ситуация в тылу и на фронте

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

1993 год начался с эскалации военных действий на фронтах. С наступлением Нового года ситуация, в особенности на Восточном фронте, значительно ухудшилась: 2 января в Ткуарчале начался голод, туда около месяца не поступала гуманитарная помощь, а зима во время войны выдалась суровой.

Обстановка усугублялась тем, что грузинские войска постоянно предпринимали наступательные действия на различных участках Восточного фронта, а накануне, в конце декабря, и по всему фронту. Таким образом, положение как на фронте, так и в тылу становилось критическим.

На второй день, 2 января 1993 года Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление "О создании Государственной комиссии по определению материального ущерба, нанесенного войной Республике Абхазии".

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