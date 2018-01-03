15:14 03 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния

Дэдпул и другие сладкие персонажи: "хэндмейд" от Саиды Квициния

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (66)
15 0 0

Фигуры из мастики не так давно ворвались в кулинарное искусство, но они уже успели прочно в нем закрепиться. Сегодня практически ни один торт не обходится без мастичных узоров и фигурок.

Некоторые из этой массы умудряются лепить совершенно невообразимые формы, сюжеты которых взяты из популярных мультиков и фильмов. Одна из них – Саида Квициния, которая не только рассказала, но и показала корреспондентам Sputnik, как она создает сладких Дэдпула и Ниндзяго.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Саида Квициния – креативная личность. Ее творчество выражается в разных формах: начиная от живописи и заканчивая комиксами.

Недавно у Саиды появилось новое профессиональное занятие – лепка из мастики. Как признается мастерица, делать фигурки из сладкого "пластилина" на продажу она начала пару месяцев назад.

"На самом же деле лепкой из сладкого "пластилина" я увлеклась довольно-таки давно. Уже более 11 лет, можно сказать, что с рождения моих племянников, которых хочется удивлять чем-то новым. Лепила для них мультяшные фигурки, и они искренне удивлялись, как это у меня получается. Потом я посетила "Арт-маркет", где было много красивых вещей ручной работы. Друзья сказали, что и я делаю много чего интересного, и почему бы мне самой не принять участие. И вот, решила профессионально заняться тем, что мне нравится", — рассказывает она.

В этом году Саида впервые участвовала в "Арт-маркете" и удивляла посетителей ярмарки ручных работ сладкими персонажами из известных мультиков и фильмов.

Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния

"Я леплю фигурок Дэдпула, персонажей Ниндзяго и многих других", — признается она.

Собачка Sputnik

Журналистам из Sputnik Саида Квициния согласилась показать мастер-класс по искусству лепки из мастики. Так как по Восточному календарю наступающий год – год собаки, то мастерица решила изготовить желтого щенка из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных". Над именем она не стала долго думать – Sputnik.

"Так как наступает год собаки, то я решила сделать собачку. Она у нас будет такой яркой, забавной. Собачка Sputnik", — улыбается "хендмейдер".

Для изготовления фигуры Саида Квициния берет заранее подготовленные шарики из мастики, стакан с водой и специальные палочки, с помощью которых она выводит утонченные формы.

"Шарики у нас четырех цветов: желтый, серый, белый и красный. Основной цвет – желтый, другие же для мелких деталей, которые делают фигурку более интересной", — объясняет Квициния.

Все необходимые предметы мастерица выкладывает на стол перед собой, берет круглую доску и начинается процесс.

Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния

"Перед тем, как что-то лепить, образ сначала рождается в голове. Потом этот образ я вывожу на бумагу, то есть рисую на бумаге, чтобы во время лепки смотреть, насколько фигура соответствует задумке. Но не всегда я использую рисунки, так как лепка из мастики – творческий процесс, то в ходе я что-то меняю, что-то добавляю, а что-то убираю. Иногда фигура может немного отличаться от рисунка", — признается мастерица.

Лепить собаку Саида Квициния начинает с головы, так как голова – основа. Другие же части уже соединяются к ней.

Девушка берет желтый шар и делит его на три части: одна для головы, другая для туловища, и третья – самая маленькая – для рук, ног, ушек и хвоста.

Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния

"Мастику нужно хорошо размять в руках, чтобы она была более податливой, более пластичной и послушной. Это очень важно для того, чтобы из массы сделать нужную форму, — поясняет Квициния. – Выводим форму головы, затем делаем глазки, носик и ротик. Это на самом деле очень просто".

После того как Квициния сделала голову собаки, она приступает к ушкам. Обязательное требование к ним – пропорциональность.

"Ушки готовы, они у нас стоячие с небольшим изгибом. Чтобы соединить ушки с головой нам понадобится вода, которая служит вместо клея. Кстати говоря, воду я использую для соединения двух деталей", — говорит она.

Сразу после головы, мастерица приступает к туловищу, которую она также сначала хорошо разминает в руке, придает нужную форму и затем с помощью воды присоединяет к голове.

Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния

"Для соединения головы и туловища нам нужна зубочистка, которая выполняет роль позвоночника. Аккуратно вставляем голову и "приклеиваем" водой, – пошагово объясняет свои действия Саида Квициния. – Дальше идут детали: руки, ноги, хвостик и, конечно, брови и блики в глазах. Ко всему мы постепенно подойдем".

Сначала девушка делает задние ножки. Сноровистая Саида делает их очень быстро. Также ловко она справляется и с передними лапами и хвостиком.

Остается последний "штрих" – бровки. Их она лепит из мастики серого цвета.

"Брови, как у Брежнева", – шутит мастерица.

Всего один час, и собачка Sputnik из сладкого пластилина вылеплена. Фигуру Саида Квициния решает подарить съемочной группе.

Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Изготовление собачки из мастики. Саида Квициния
Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (66)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман
Звездные разводы 2017 года
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Настоящий абхазский календарь
Настоящий абхазский: как "звучит" календарь

Соцсети

Sputnikabkhazia