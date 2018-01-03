Что в имени тебе моем: как называли детей в Абхазии в 2017 году

О том, какие имена для новорожденных были популярны в 2017 году в Абхазии, почему детей называют необычными для восприятия именами, как стараются продвигать абхазские имена в массы, рассказали работники ЗАГСов районов страны.

Амра Амичба, Sputnik

Санэль и Баграт сухумские

"Популярное девичье имя Санэль, мальчика — Баграт, – ответила старший инспектор ЗАГСа Сухума Наала Шадания. – Это даже смотреть не нужно в список. Когда заходят и говорят, что новорожденный ребенок — девочка, сразу знаем, что это очередная Санэль. Не знаю, как это охарактеризовать, "болезнь года", что ли".

Работница ЗАГСа рассказала, что, например, в прошлом году очень много было Сарий, напополам с Самирой, среди мужских имен лидировал Александр.

Среди часто встречающихся имен в 2017 году были — Мария, Эмир, Эрик, Мира, Адель, Нестор, Анабель, Никита, София, Руслан, Давид, Елизавета, Осман, Данат.

Впервые за свою 23-летнюю практику Наала Шадания зарегистрировала в этом году новорожденную девочку с самым необычным именем — Нея.

Как сказал отец ребенка, который пришел оформлять свидетельство о рождении, имя выбирала мама. Она посмотрела какой-то зарубежный фильм и захотела так назвать.

Шадания, в меру своих сил и полномочий, старается отговорить родителей от "экзотических" имен и предлагает абхазам давать детям абхазские имена. По ее словам, другим национальностям как-то не решается советовать, так как те лучше знают свои национальные имена.

"Если абхазы, стараемся, уговорить, давить мы не можем, но советуем, свое мнение высказываем, на размышления наводим. Много раз прислушивались. Особенно мужчины больше прислушиваются. Созваниваются с женами и обсуждают варианты. Два раза Наалой назвали благодаря мне, точно могу сказать, — заметила инспектор ЗАГСа. — Одна родительница хотела имя Лука, хоть и христианское имя, но не абхазское. В итоге решили с мамой новорожденного назвать Багратом".

Годовой итог по количеству новорожденных подведут уже после новогодних праздников, а за девять месяцев 2017 года в столичном ЗАГСе выписали 400 свидетельств о рождении. Мальчиков — 220, девочек – 180.

"Есть те, кто приехали сюда на заработки, родили детей. Среди них есть граждане из Узбекистана, Таджикистана. Но у них такие проблемы возникают, лучше бы они у нас не рожали. При оформлении свидетельств никаких проблем нет, мы как по месту рождения оформляем. Когда выезжают, на российской стороне тоже никаких препятствий. Проблемы возникают у них на родине. Например, Узбекистан, Таджикистан Абхазию же не признают. Не могут въехать к себе на родину, легитимность наших документов не признают на их границе. Знаю точно, потому что когда у нас несколько человек получили свидетельства, потом обратились к нам — как это аннулировать. Потом через свои посольства начинают переводить свидетельства. Это очень долгий, нудный, сложный процесс", — объяснила старший инспектор сухумского ЗАГСа.

Аделия и Леон Сухумского района

В Сухумском районе, по словам руководителя районного ЗАГСа Джульетты Бигвава, сравнительно небольшое количество выданных свидетельств о рождении, всего 76. Она объяснила тем, что многие, у кого есть прописка в России, выезжают рожать туда, чтобы оформить материнский капитал.

Среди популярных имен девочек встречаются разные вариации имени Адель — Аделия, Аделина, Алия, Адель, есть даже одна Аврелия.

"Из абхазских имен популярными остаются имена мальчиков — Леон, Нарт, Нестор, Данат, Астан. Девочек — Леона и Владислава. Константин и Григорий популярны среди армян и русских. Из исторических имен русских встречается также Глеб", — перечислила Джульетта Бигвава.

В прошлом году в Сухумском районе было зарегистрировано 112 новорожденных.

Такие разные новоафонские

"Просмотрела записи, сижу, смеюсь сама с собой, ни одного повторяющегося имени, так что какое самое популярное не могу сказать. Ежегодно регистрируется 13-14 детей", — сказала руководитель ЗАГСа города Новый Афон Анжела Барциц

В Новом Афоне в этом году были: Эсмиральда, Лев, Соломон, Саломея, Лия, Малика, Милания, Гудиса, Иллария.

В прошлом году в городе родилось побольше детей – 22. Популярными были Аннель, Данат, Кемал, Дея, Санэль, Нестор, Сандро, Хибла, Сана и Кан.

София и Давид пицундские

Среди новорожденных самые популярные имена в Пицунде — София и Давид.

По словам руководителя пицундского ЗАГСа Кристины Хагуш, по статистике, девочек всегда больше.

За годы работы Кристине приходилось регистрировать два необычных имени — Барбара и Доминика.

"Бывает, имя совсем не соответствует отчеству или фамилии, неблагозвучное. Я стараюсь сказать, что ребенку в дальнейшем это доставит сложности. Доминика Ахраевна. Как вам это на слух, нормально? Естественно, не очень, и таких много", — объясняет Кристина Барциц.

Арина и Давид гулрыпшские

Инспектор Гулрыпшского ЗАГСа Эка Камкия, просмотрев записи журнала, сообщила, что наиболее часто среди новорожденных встречались имена Арина и Давид.

Также немало девочек с именем Самира, уточнила она.

Всего на 15 декабря 2017 года в Гулрыпшском районе родилось 178 детей. 87 девочек и 91 мальчик.

Георгий и Нино галские

"В Гале могу ответить сразу, совсем не задумываясь. Популярное мужское имя Георгий, женское — Нино, мои тезки", — поспешила ответить на вопрос заведующая ЗАГСа Галского района Нино Ашуба.

Всего родилось детей на 1 декабря 2017 года — 92 человека. По словам Ашуба, наблюдается спад по сравнению с 2016 годом.

Среди имен, которые вызвали удивление у заведующей ЗАГСа, были мегрельские имена Кесо и Тасо, ими называют как мальчиков, так и девочек.

Данат и Иллария гудаутские

С января по 1 декабря в Гудаутском районе родилось 326 детей.

"Исконно абхазские имена в Гудаутском районе крайне редко дают, — сказала заведующая районным отделением ЗАГС Саида Таркил. — Нарт, Хаджарат — таких не помню. Амры тоже не было в этом году вообще. Наала бывает. Среди армян имя Гор распространенно".

Среди популярных имен Таркил назвала мальчиков — Данат, Еснат, Эраст и Александр, а девочек – Иллария и Николь.

"Например, за два последних месяца 11 девочек зарегистрировано с именем Санэль. Я так понимаю, что роженицы лежат в роддоме и советуются друг с другом. Две девочки — Бель. Не знаю, откуда такие имена берут родители", — удивляется Саида Таркил.

Самира и Дамир очамчырские

В этом году в Очамчырском районе одинаковых имен мало, у всех разные. По словам заведующей районным ЗАГСом Лали Бжания, даже десяти одинаковых нет.

"Из наиболее повторяющихся — Самира и Дамир", — сказала она.

Лали Бжания с 1993 года работает в ЗАГСе и вспоминает, что сразу после Отечественной войны среди мужских имен самым распространенным было Владислав.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

"Это, конечно, связано с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, — отметила Бжания. — После войны также популярными были женские имена из сериалов бразильских. Мы даже стали родителям говорить, давайте наши национальные абхазские имена давать".

Всего в Очамчырском районе появился на свет за 11 месяцев 2017 года 241 новорожденный — 131 мальчик, 110 девочек.

"Запомнилось красивое имя Мирослава, так назвали девочку-абхазку, и родители очень приятные", — вспомнила она.

Ева и единственная Ренес

Новорожденных девочек в Гагрском районе часто называют Евой, сказала старший инспектор районного ЗАГСа Алефтина Барциц.

"Все разные имена, не повторяются. 163 ребенка родилось. До конца ноября родилось 84 мальчика, девочек – 76", — привела статистику она.

Самое необычное имя, которое зарегистрировала инспектор, было Ренес.

"В этом году было одно имя Ренес. Мать захотела так, сказал отец", — пояснила Барциц.

Инспектор ЗАГСа Гагрского района с удивлением рассказала, что порой родители настаивают на записи в свидетельство сокращенных, уменьшительных имен.

"Например, пришли оформлять свидетельство на новорожденного Диму. Говорим, давайте напишем полное имя, ведь дети потом будут с отчеством маяться. У него будут дети Димовичи. Лучше Дмитрием назвать, а дома можете и Димой называть. Они говорят: "А что вы моего сына будете называть?" — Родители говорят, что мы хотим так. Не прислушиваются к советам", — сказала Алефтина Барциц.

Алан и Саида ткуарчалские

В Ткуарчалском районе в пример другим районам республики распространены абхазские имена. Об этом сказала заведующая районным отделением ЗАГС Инна Черкезия.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Новогодняя сказка" для маленьких ткуарчалцев

"У нас сейчас в основном абхазские имена популярны. Я сама тоже роль играю, советую, есть, кто прислушивается. Алан, Леон, Сандро, Аинар — среди мальчиков, среди девочек — Саида и Сария популярны. Есть также Наала, Астанда. В смешанных браках, когда один из родителей абхаз, детям даются абхазские имена. Вот, например, мать абхазка, отец грузин, но ребенок Еснат. У другой девочки Хиблы — мать грузинка".

На 1 декабря 2017 года родилось 132 ребенка. По словам Инны Черкезия, девочек в районе рождается меньше.

"Так как Ткуарчалский район достаточно интернационален и разброс имен широк — Анастасия, Елизавета, Барбара, Эмилия, — заметила она. — Еще новые имена появились. Двойняшки родились и назвали их Санэль и Самира. Двойню мальчиков-абхазов назвали Александр и Илья. Даже есть абхазка Доминика.

Инна Черкезия в ЗАГСе работает с 2006 года, среди необычных имен, которые ей доводилось регистрировать, она назвала мегрельские имена — Лукас, Лизи, Мариам.