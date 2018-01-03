Генпрокуратура Абхазии прокомментировала выдачу заключенного Грузии

Осужденный за терроризм в Абхазии Георгий Лукава был передан грузинским властям в рамках соглашения по обмену заключенными 25 декабря 2017 года.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии прокомментировала факт выдачи заключенного в Абхазии преступника Георгия Лукава грузинской стороне в среду 3 января.

В заявлении говорится, что 25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия вынесен обвинительный приговор в отношении Георгия Лукава, 4 июня 1966 года рождения, уроженца и жителя села Баргяп Галского района Абхазии.

Он был задержан 11 мая 2012 года и в отношении него Генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело.

"Верховным судом Абхазии Георгий Лукава был признан виновным в совершении преступлений, и ему назначено максимальное по срокам наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 225 000 рублей в доход государства", — заявила Генпрокуратура Абхазии.

Пресс-служба ведомства уточнила, что для осужденных по статьям, санкции которых предусматривают исключительную меру наказания — смертную казнь, и отбывающих наказание в изоляторах временного содержания и следственном изоляторе — 4 дня отбытого наказания приравниваются к 5 дням тюремного заключения. Таким образом из назначенного наказания в виде 20 лет Лукава должен был реально отбыть 16 лет.

"Приговор в отношении Георгия Лукава не обжаловался в кассационном и надзорном порядке и вступил в законную силу 5 октября 2013 года. Местом отбывания наказания был определен Следственный изолятор поселка Дранда Гулрыпшского района", — говорится в официальном заявлении ГП Абхазии.

Генпрокуратура отметила, что согласно ранее достигнутым договоренностям грузинской стороной в мае 2017 года передан разыскиваемый на территории Абхазии за совершение особо тяжких преступлений Жиба Роман в обмен, согласно достигнутым договоренностям, абхазской стороной был выдан Лукава, а южно-осетинской — Гуинашвили.

"25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом Президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и последний передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица", — заявила Генпрокуратура.

Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания, либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания.

С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость. Полномочия президента Республики Абхазия на право помилования закреплены в Конституции Абхазии, уточняется в официальном заявлении ГП Абхазии.