Митингующие требуют от властей объяснений факта передачи преступника Грузии

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. У здания Администрации президента республики Абхазия собралась общественность, возмущенная передачей грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии прокомментировала выдачу заключенного Грузии

"Выпустили на свободу с помилованием грузинского террориста. Этот человек зверски убивал многих людей в Абхазии. Среди нас есть близкие убитых им людей. Такой человек не должен быть помилован, ни в коем случае. Мы возмущены", – сказала Лариса Мазлум-оглы ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 года).

Основное требование митингующих – узнать, "по какому праву отпустили преступника".

Перед митингующими выступил депутат Народного собрания Рауль Лолуа, рассказав о том, как вопрос был поднят на обсуждение.

"Ситуация такая. Мы узнали в парламенте, что Лукава был отпущен из информации СМИ Грузии, не из СМИ Абхазии, то есть это было сделано неофициально. Потом начались дальнейшие разбирательства этого вопроса. На сессии парламента я этот вопрос поднял, спикер парламента поддержал, сказал, что надо провести по этому поводу расследование. Был послан запрос министру внутренних дел, министр заявил, что все документы по делу Лукава будут предоставлены парламенту. Но как вы видите, очень много разной информации, якобы Лукава был в той группе людей, которых помиловали ранее. Нам непонятно, что это было помилование? Если это помилование, значит, человек может приехать на территорию Абхазии снова. Лукава якобы обменяли на Жиба, но Жиба был задержан ранее, если судить по официальным данным. Я хочу, как и вы все, получить ответ на вопрос — кто отпустил террориста Лукава", — сказал Лолуа.

Самой главной проблемой Лолуа назвал то, что передача Лукава была осуществлена неофициально, никто не видел официальных документов.

"Была ли комиссия по помилованию? Законные процедуры необходимо соблюдать. Мы до конца разберемся с тем, что произошло", — добавил Лолуа.

К собравшимся также вышел руководитель Администрации президента Даур Аршба и сообщил о том, что Лукава был в списке подлежащих обмену, что данная акция – часть процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия.

Позже депутат парламента Рауль Лолуа сообщил, что в Парламенте планируется сбор депутатов, на котором, по словам Лолуа, будет "открытое обсуждение всех материалов по Георгию Лукава".

"Будем просить, чтобы нам принесли все материалы дела по Лукава. Будем сидеть до тех пор, пока нам их не принесут. Постараемся депутатов всех пригласить. Нас 35 человек. Я думаю, что все соберутся по этому вопросу, будем обсуждать открыто все материалы, которые есть. Эти материалы есть в МВД и других учреждениях, их не сложно будет их нам привезти", – сказал Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом Президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.

25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия был вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца и жителя села Баргяп Галского района Абхазии Георгия Лукава. Он был задержан 11 мая 2012 года и в отношении него Генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии отметила, что согласно достигнутым договоренностям грузинской стороной в мае 2017 года передан разыскиваемый на территории Абхазии за совершение особо тяжких преступлений Жиба Роман, в обмен абхазской стороной был выдан Лукава, а южно-осетинской — Гуинашвили.