Апсар: "памятная" валюта Абхазии

О том, когда в Абхазии начали чеканить памятные монеты и какие из них уже стали нумизматической редкостью, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Первые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Абхазии, появились в республике в 2008 году. Их посвятили 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Первая чеканка

Первым памятными монетами стали – "Аиааира" из серебра и золота и "Владислав Ардзинба", также выполненные из серебра и золота, после нумизматические новинки из Абхазии стали выпускать уже на регулярной основе, рассказала Sputnik Абхазия специалист по внешним коммуникациям Национального банка Абхазии Лиана Агрба.

В золоте отчеканены монеты номиналом в 25 и 50 апсаров, в серебре и в серебре с небольшим золочением выполнены монеты в 10 и 100 апсаров. По словам Агрба, коллекционные монеты раскупаются нумизматами очень активно.

"Например, памятная монета, выпущенная к 80-летию Фазиля Искандера, вышла тиражом в 1000 экземпляров, она разошлась в течение нескольких месяцев после эмиссии и в свободной продаже нет этой монеты", — говорит она.

© Фото: Национальный банк Абхазии Памятные монеты

На сегодня Национальный банк Абхазии уже выпустил 61 памятную монету, 10 из которых имеют очень ограниченный тираж – менее ста штук, они уже стали редкостью.

"Редкие монеты представляют большой интерес для коллекционеров. Монеты разделены на серии, такие как "Выдающиеся личности Абхазии", "Отечественная война народа Абхазии", "Города Абхазии", "Исторические памятники", "Спорт", также есть монеты из недрагоценных металлов и инвестиционные монеты. Кроме того, у нас есть монеты без названий серий, допустим, последняя монета, которая была выпущена — "Абхазский государственный университет", — говорит Лиана Агрба.

© Фото: Национальный банк Абхазии Памятные монеты

Вопрос цены

Специалист по внешним коммуникациям Нацбанка рассказала, что на нумизматическом рынке России и Абхазии стоимость наиболее популярных памятных монет уже в несколько раз превысила первоначальную.

"В частности, серебряная монета в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, выпущенная тиражом в 2000 экземпляров, и писателю Фазилю Искандеру, выпущенная тиражом в 1000 экземпляров, в среднем в десять раз превосходят свою первоначальную стоимость", — отмечает Агрба.

Памятная монета "Фазиль Искандер" стоила около 1 тысячи 800 рублей, сейчас на нумизматическом рынке за нее просят около 20 тысяч рублей.

"Соответственно, золотые монеты также подорожали, в целом стоимость золотой монеты – 38-40 тысяч рублей, но в зависимости от того, редкая монета или нет, и определяется цена", — добавила она.

Памятные монеты выпускаются тиражом от 100 штук до 2000 экземпляров.

"Тираж в 2000 и 100 монет не так распространен. В основном выпускаются монеты по 500 или 1000 штук", — объясняет специалист.

© Фото: Национальный банк Абхазии Памятные монеты

Не просто так

Выпуск памятных монет идет по новой установленной процедуре, рассказала специалист Нацбанка.

"Это нововведение Национального банка, мы сформировали экспертный совет при банке, куда входят представители Министерства культуры, Союза художников, Кабинета Министров. Каждый выдвигает своих представителей, собирается экспертный совет, именно он утверждает, какими будут монеты, какие художники будут работать над ними", — говорит она.

По решению комиссии впервые был утвержден выпуск памятной монеты "Абхазский государственный университет".

"Монеты в основном направлены на внутренний рынок. В Абхазии они распространяются, но также ими интересуются коллекционеры из России. Кроме того, в последнее время банк стал принимать участие в международных выставках как в России, так и в других странах. Там также большой интерес вызывают именно наши монеты. Мы также публикуемся в различных журналах, например, в журнале "Нумизматика", это одно из самых старейших изданий, посвященных нумизматической тематике. В журнале вышла большая статья, посвященная именно нашим монетам", — сказала Агрба.

© Фото: Национальный банк Абхазии Памятные монеты

Сначала на бумаге

Руслан Габлия — один из художников, создававших для Нацбанка эскизы памятных апсаров.

"Мое сотрудничество с банком началось с юбилейной монеты "Баграт Шинкуба". Я, конечно, отнесся очень серьезно к этой задаче, я очень хорошо знал своего героя, я его очень любил и как человека, и как творческую личность. Я его как-то рисовал, когда мы с ним вместе ездили в Турцию сразу после войны, тогда я делал наброски с него", — вспоминает художник.

Вторая работа Руслана Габлия – инвестиционная монета "Нарт".

"Насколько я знаю, это одна из таких монет, которая пользовалась и сейчас пользуется высоким спросом ", — говорит он.

Работа над образами монет для Руслана Габлия началась еще при Владиславе Ардзинба, рассказал художник.

© Фото: Национальный банк Абхазии Памятные монеты

"Он (Владислав Ардзинба – ред.) хотел, чтобы была выпущена монета "Леон". Ардзинба спрашивал, какое название лучше дать новым монетам. Я тогда разрабатывал образ Леона, не только рисунок, но делал и рельефную скульптуру очень долго, несколько лет. Но тема монет тогда перестала быть актуальной", — сказал Габлия.

По его словам, Национальный банк Абхазии планирует выпустить монету "Леон".

"Я говорил с руководителем банка, он сказал, что они возвращаются к этой теме с царем Леоном. Я сейчас делаю эту монету, у меня есть желание, чтобы была перекличка с монетой, посвященной царю Соулаху", — признался художник.

Руслан Габлия был автором и памятной монеты с изображением здания администрации столицы Абхазии.

Все памятные монеты Абхазии отчеканены на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах Гознака и по своим техническим характеристикам соответствуют аналогичным российским монетам.